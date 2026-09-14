Є рішення для захисту; зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель – Президент за результатами Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, серед ключових питань якого були контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики. Також детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями російських ударів.

«Чіткі доповіді розвідок: зафіксували, на що найбільше направлена російська терористична увага в затверджених планах ворога. Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель – контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту», – зазначив Глава держави.

Президент доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики.

Володимир Зеленський подякував усім партнерам, які працюють разом з Україною для гарантування безперебійної роботи залізниці. Під час засідання Ставки обговорили виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики в прикордонних із країнами Європейського Союзу та Молдовою районах.

Окремо заслухали звіт щодо спроможностей Укрзалізниці здійснювати ремонти рухомого складу та постачання обладнання.

«Важливо, щоб підтримка партнерів для УЗ зберігалась і також щоб державні банки підтримали УЗ. Уряд України готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях, і прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів», – наголосив Глава держави.

Під час засідання оновили завдання для захисту визначених об’єктів критичної інфраструктури. Деталі непублічні.