Президенти України та Франції обговорили ситуацію в дипломатичному процесі та питання двостороннього порядку денного

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.
Лідери детально обговорили ситуацію в дипломатичному процесі.
Володимир Зеленський поінформував про комунікацію з усіма партнерами. Президенти обговорили можливі кроки, щоб зупинити жахливу російську війну, та питання двостороннього порядку денного.
Глава держави наголосив, що Україна цінує підтримку Франції в захисті наших людей.
Лідери домовилися зустрітись найближчим часом на полях Генеральної Асамблеї ООН.