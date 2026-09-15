Президенти України та Франції обговорили ситуацію в дипломатичному процесі та питання двостороннього порядку денного

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери детально обговорили ситуацію в дипломатичному процесі.

Володимир Зеленський поінформував про комунікацію з усіма партнерами. Президенти обговорили можливі кроки, щоб зупинити жахливу російську війну, та питання двостороннього порядку денного.

Глава держави наголосив, що Україна цінує підтримку Франції в захисті наших людей.

Лідери домовилися зустрітись найближчим часом на полях Генеральної Асамблеї ООН.