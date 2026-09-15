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Будуть додаткові контракти на системи, які посилять захист залізниці, посилять захист прикордонних переходів та інших об’єктів УЗ, і рішення щодо цього є – звернення Президента
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Президенти України та Франції обговорили ситуацію в дипломатичному процесі та питання двостороннього порядку денного

15 вересня 2026 року - 22:40

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери детально обговорили ситуацію в дипломатичному процесі.

Володимир Зеленський поінформував про комунікацію з усіма партнерами. Президенти обговорили можливі кроки, щоб зупинити жахливу російську війну, та питання двостороннього порядку денного.

Глава держави наголосив, що Україна цінує підтримку Франції в захисті наших людей.

Лідери домовилися зустрітись найближчим часом на полях Генеральної Асамблеї ООН.

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