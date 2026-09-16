Володимир Зеленський обговорив з Александром Стуббом пакет підтримки, який підготувала Фінляндія, та дипломатичну ситуацію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Глава держави подякував Президенту Фінляндії за підтримку, спільну роботу та незмінно справедливу позицію.

Лідери обговорили сильний пакет підтримки, який підготувала Фінляндія.

Президенти обмінялися думками про основне, що зараз на порядку денному в Європі.

Володимир Зеленський і Александр Стубб детально обговорили дипломатичну ситуацію та перспективи, що є з американською командою, з європейськими можливостями та на двосторонньому рівні.