Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили нові безпекові пропозиції та проблему з фінансуванням української оборони

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував Президентці Європейської комісії за увагу до України та питань безпеки у її щорічному зверненні до Європарламенту.

«Ініціатива про використання залишків коштів із програми SAFE для забезпечення нових оборонних проєктів Україною та Євросоюзом – дуже вчасна й справді потрібна. Важливо це реалізувати. Звісно, готові співпрацювати й по інших безпекових пропозиціях, які можуть посилити всю Європу та кожну з наших країн», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили й необхідні кроки заради оборонної стійкості України. Дуже детально говорили про проблему з фінансуванням української оборони. Готуються рішення для цієї проблеми.

Лідери також домовилися про зустріч у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН.