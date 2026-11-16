Президент провів Ставку, на якій обговорили відповіді на російські плани щодо виробництва балістики та крилатих ракет

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому була доповідь ГУР Міноборони про російські плани щодо виробництва балістики та крилатих ракет.

«Такий обсяг виробництва, як вони планують, – не для миру. Також Росія, на жаль, отримує більше балістики від Північної Кореї: ідеться про десятки ракет на місяць. Це вкрай небезпечно, і не тільки для України», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що завдяки застосуванню балістики в цій війні Північна Корея робить свою зброю більш ефективною і для всього регіону поруч із нею це створює додаткові виклики.

«Для нас у Європі це теж виклик: якщо Росія має такого союзника, який передає балістику, то потрібен чіткий паритет і для України, щоб ми могли на рівних відповідати на російську загрозу», – зауважив Президент.

За словами Глави держави, Європа має ракети, які завдають справді ефективних ударів.

«Німеччина, Франція, Британія, Італія – говоримо про те, що протидія російському глобальному бандитизму за підтримки їхнього союзника в Пхеньяні має спиратись на більше відповідне постачання для України», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що дзеркальні відповіді – це абсолютно справедливо. Треба повернутись і до розмови про знищення пускових балістики з Росії.

«Технології для цього є в західних партнерів, і щоб швидше схилити Росію до миру, щоб надійніше гарантувати безпеку, мають бути такі технології у нас, в Україні», – наголосив Глава держави.