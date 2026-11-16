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Президент провів Ставку, на якій обговорили відповіді на російські плани щодо виробництва балістики та крилатих ракет

16 листопада 2026 року - 20:59

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому була доповідь ГУР Міноборони про російські плани щодо виробництва балістики та крилатих ракет.

«Такий обсяг виробництва, як вони планують, – не для миру. Також Росія, на жаль, отримує більше балістики від Північної Кореї: ідеться про десятки ракет на місяць. Це вкрай небезпечно, і не тільки для України», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що завдяки застосуванню балістики в цій війні Північна Корея робить свою зброю більш ефективною і для всього регіону поруч із нею це створює додаткові виклики.

«Для нас у Європі це теж виклик: якщо Росія має такого союзника, який передає балістику, то потрібен чіткий паритет і для України, щоб ми могли на рівних відповідати на російську загрозу», – зауважив Президент.

За словами Глави держави, Європа має ракети, які завдають справді ефективних ударів.

«Німеччина, Франція, Британія, Італія – говоримо про те, що протидія російському глобальному бандитизму за підтримки їхнього союзника в Пхеньяні має спиратись на більше відповідне постачання для України», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що дзеркальні відповіді – це абсолютно справедливо. Треба повернутись і до розмови про знищення пускових балістики з Росії.

«Технології для цього є в західних партнерів, і щоб швидше схилити Росію до миру, щоб надійніше гарантувати безпеку, мають бути такі технології у нас, в Україні», – наголосив Глава держави.

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