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Президент відзначив орденом Свободи посмертно почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького

16 листопада 2026 року - 19:13

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно почесного президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» В’ячеслава Брюховецького. Ця відзнака – за значні особисті заслуги в розвитку української освіти й науки, відродження Національного університету «Києво-Могилянська академія», активну й сміливу громадську діяльність та виховання ціннісної патріотичної молоді.

В’ячеслав Брюховецький зробив внесок у відновлення незалежності України, був одним з ініціаторів «Народного Руху України». У 1991 році ініціював відродження Києво-Могилянської академії. На той час у корпусах колишньої академії було Вище військово-морське політичне училище, і перший кабінет В’ячеслав Брюховецький виграв у шахи в керівника училища контрадмірала Олександра Коровіна. Саме в тому кабінеті й почалася робота над відродженням Києво-Могилянської академії.

За керівництва Вʼячеслава Брюховецького університет запровадив незалежне вступне тестування, бакалаврську й магістерську підготовку, вільний вибір дисциплін і міждисциплінарне навчання. В’ячеслав Брюховецький також сприяв відродженню Острозької академії та створенню Миколаївської філії НаУКМА, яка згодом масштабувалася в Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Крім того, В’ячеслав Брюховецький повертав до наукового обігу українську інтелектуальну спадщину. Як учасник групи «Першого грудня» долучився до утвердження принципів Української хартії вільної людини.

У 2007 році був удостоєний звання Герой України.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1117/2026

Про нагородження В.Брюховецького орденом Свободи
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