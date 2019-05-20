Президент у Торонто провів зустріч із першим заступником Директора-розпорядника МВФ

2 липня Президент України Володимир Зеленський у Торонто провів зустріч із першим заступником Директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном.

Глава держави наголосив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.

«Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ. Я наголошую на цьому», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна досягла макроекономічної стабільності, але цього поки що замало.

«Ми будемо робити все, щоб Україна процвітала», – наголосив Володимир Зеленський і додав, що важливим завданням для української влади є економічний розвиток.

Він також підкреслив, що гарантує незалежність Національного банку України.

Глава держави висловив сподівання, що новий парламент, який буде обрано 21 липня, ухвалюватиме реформаторські закони.

Президент зазначив, що Україна налаштована проводити важливі реформи, спрямовані на стійкий економічний розвиток. Зокрема, йдеться про реформу правоохоронних органів, енергетичної сфери, велику приватизацію та ринок землі. Він також повідомив про скасування понад 160 застарілих указів, що створювали тиск на бізнес.

Володимир Зеленський констатував, що сьогодні економіка України зростає на 2-3% у рік, але цього недостатньо, бо суспільство вимагає більшого.

Глава держави запросив делегацію МВФ відвідати Київ з метою досягнення робочої домовленості щодо нової програми. Президент пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду.