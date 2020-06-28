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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом РФ Володимиром Путіним

26 липня 2020 року - 17:41

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Було обговорено виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі.

Володимир Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, Президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі. 

Президенти двох країн обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб. Володимир Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.

Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.

Сторони також обговорили Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та Закон про децентралізацію, який передбачає зміни в Конституцію України.

Було акцентовано увагу на необхідності успішної реалізації домовленостей, досягнутих чотирма лідерами в Парижі, у контексті важливості проведення наступного саміту «Нормандської четвірки» в Берліні.

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