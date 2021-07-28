Президент України провів переговори з Президентом Латвії після саміту Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Латвії Егілсом Левітсом, яка відбулася після інавгураційного саміту Кримської платформи у Києві.

Глава Української держави подякував своєму латвійському колезі за участь у цьому важливому заході та готовність наповнювати Кримську платформу практичним змістом, а також за постійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Президенти окремо приділили увагу перспективам поглиблення взаємодії як на двосторонньому рівні, так і в межах регіональних ініціатив.

Лідери домовилися, що країни поглиблюватимуть діалог і співпрацю на шляху України до набуття членства в ЄС і НАТО.