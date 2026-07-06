Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво «петріотів», нашого виробництва вистачало б і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують – звернення Президента
Якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво «петріотів», нашого виробництва вистачало б і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують – звернення Президента

6 липня 2026 року - 20:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Аудіогід українською мовою запрацював у мавзолеї Ататюрка – Аниткабірі

7 липня 2026 року - 20:55

В Анкарі Президент України й Прем’єр-міністерка Данії підписали Drone Deal

7 липня 2026 року - 20:39

Президент України та канцлер Німеччини обговорили можливість постачання додаткових антибалістичних ракет 

7 липня 2026 року - 20:26

Прошу, щоб більша рішучість і більше рішень щодо ППО стали одним із ключових результатів цього саміту НАТО в Анкарі – Президент

7 липня 2026 року - 20:14

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України та першої леді до Туреччини для участі в заходах саміту НАТО
Робочий візит Президента України та першої леді до Туреччини для участі в заходах саміту НАТО

7 липня 2026 року - 17:09

Перейти до всіх галерей

Президент України та канцлер Німеччини обговорили можливість постачання додаткових антибалістичних ракет 

7 липня 2026 року - 20:26

Президент України та канцлер Німеччини обговорили можливість постачання додаткових антибалістичних ракет 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував Німеччині за лідерство у зміцненні української протиповітряної оборони та активну підтримку програми PURL, завдяки якій Україна має змогу закуповувати дефіцитні антибалістичні ракети. Президент поінформував про наслідки масованих російських ударів по Україні та велику потребу в додаткових ракетах для систем Patriot. 

Лідери обговорили рішення, які можуть допомогти у зміцненні захисту від російського терору, роботу з партнерами в цьому напрямі та подальшу підтримку PURL. 

Крім того, Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц говорили про підготовку Drone Deal між Україною та Німеччиною і роботу над створенням європейської антибалістичної системи за участю німецьких оборонних компаній у межах програми FREYA.

ф

Робочий візит Президента України та першої леді до Туреччини для участі в заходах саміту НАТО

7 липня 2026 року - 17:09
Версія для друку