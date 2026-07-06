Президент України та канцлер Німеччини обговорили можливість постачання додаткових антибалістичних ракет 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував Німеччині за лідерство у зміцненні української протиповітряної оборони та активну підтримку програми PURL, завдяки якій Україна має змогу закуповувати дефіцитні антибалістичні ракети. Президент поінформував про наслідки масованих російських ударів по Україні та велику потребу в додаткових ракетах для систем Patriot.

Лідери обговорили рішення, які можуть допомогти у зміцненні захисту від російського терору, роботу з партнерами в цьому напрямі та подальшу підтримку PURL.

Крім того, Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц говорили про підготовку Drone Deal між Україною та Німеччиною і роботу над створенням європейської антибалістичної системи за участю німецьких оборонних компаній у межах програми FREYA.