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Президент України Володимир Зеленський вимагає від т. в. о. голови СБУ за два тижні відзвітувати про перші результати роботи

3 червня 2019 року - 12:07

Президент України Володимир Зеленський вимагає від т. в. о. голови СБУ за два тижні відзвітувати про перші результати роботи

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості боротьби з контрабандою та вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи. Про це Глава держави заявив під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України Іваном Бакановим.

«Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти – виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою», – підкреслив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що працівники СБУ повинні довести, що вони не лише фахівці, а й порядні люди. Тому важливо, щоб вони працювали на Україну – незалежно від прізвища Президента.

«Є великий запит на справедливість. Ми маємо показати суспільству, що СБУ справді працює. Хочеться, щоб увесь світ бачив, що ми почали з чистого аркуша будувати Україну», – зауважив Глава держави.

Зі свого боку Іван Баканов зазначив, що контрабанда й тіньова економіка, які знекровлюють країну, повинні бути подолані.

«СБУ зробить усе можливе для того, щоб виконати ваші доручення якомога швидше», – зазначив т. в. о. голови СБУ.

Він наголосив, що прагнутиме культивувати у Службі безпеки людські цінності.

«Ми завжди казали один одному правду, не давали казати неправду іншим. Ми ніколи не крали, не давали красти іншим і завжди залишалися людьми. Мені здається, що пріоритетом роботи СБУ мають бути такі цінності. За будь-яких обставин ми маємо залишатися людьми», – підкреслив Іван Баканов.

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