Президент України зустрівся з Генеральним секретарем ООН

У межах участі у 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Глава держави наголосив, що Україна готова підтримувати зусилля Генсека ООН, зокрема в питанні реформування Організації та зміцненні її ролі у подоланні глобальних викликів.

«Для нашого регіону таким викликом залишається російська агресія», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент передав Генеральному секретарю ООН список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він попросив Антоніу Гутерріша сприяти у звільненні ув’язнених.

Глава держави подякував співрозмовнику за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та ознайомив його з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі.

«Україна підтримала торік ваш заклик до глобального припинення вогню. Попри всі наші мирні зусилля обстріли українських позицій тривають», – повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави розповів Генеральному секретарю ООН про підсумки саміту Кримської платформи та наголосив, що Україна розраховує на всебічну підтримку роботи цієї ініціативи з боку Організації.

«Досягнення кінцевої мети Кримської платформи – повернення Криму – відновить повагу до Статуту ООН. Вважаю, що сприяти виконанню рішень Кримської платформи є обов’язком Організації», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський також поінформував Антоніу Гутерріша про саміт перших леді та джентльменів, який відбувся в серпні в Києві.

Глава держави наголосив на вагомій ролі Генерального секретаря у забезпеченні ефективної координації в ООН імплементації двох важливих для України резолюцій Генеральної Асамблеї щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації півострова.

Співрозмовники обговорили участь України в операціях Організації Об’єднаних Націй з підтримання миру.

«Важливо, що понад 300 українських «блакитних шоломів» виконують завдання у шести операціях ООН з підтримання миру. Україна продовжуватиме робити внесок у спільну справу зміцнення міжнародного миру й безпеки», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський позитивно відзначив входження України до десятки країн – найбільших постачальників товарів і послуг для потреб Секретаріату ООН.

«Ми готові нарощувати нашу участь у постачанні товарів і послуг, зокрема для операцій з підтримання миру, в ІТ-сфері та постачанні продовольства. Багато українських компаній здатні постачати якісні товари та послуги за конкурентоспроможними цінами», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський запросив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з візитом до України.