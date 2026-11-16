З нагоди Дня працівників сільського господарства України, що відзначався 15 листопада, Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими аграріями та обговорив із ними розвиток галузі й актуальні питання. У зустрічі також узяли участь міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький і міністр фінансів Сергій Марченко.

«Хочу привітати вас і всіх ваших колег із вашим днем. Подякувати за вашу роботу та ваш внесок. Дуже важливо зберігати робочі місця. Дякую за те, що попри всі ці масовані атаки ваші підприємства працюють», – зазначив Глава держави.

Президент відзначив 13 представників аграрної галузі з різних регіонів України: вручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня, ордени Княгині Ольги ІІІ ступеня та присвоїв почесні звання «Заслужений працівник сільського господарства України». Зокрема, відзначені керівники фермерських господарств та аграрних підприємств, фахівці харчової промисловості. Ці нагороди – за багаторічну працю та внесок у розвиток сільського господарства нашої країни, створення робочих місць, упровадження нових технологій в аграрній галузі та стійкість під час війни. Крім того, ці підприємства з початку повномасштабної війни допомагають Силам оборони України.

Окремо обговорили різні питання, які стосуються роботи аграріїв в умовах війни. Президент наголосив, що вже не вперше доводиться долати виклики через блокування Росією морських шляхів експорту української агропромислової продукції. Але Україна робить усе можливе для їх розблокування і створення додаткових логістичних можливостей.

Агровиробники порушували питання щодо реалізації продукції за конкурентними цінами, наявності необхідних обігових коштів для виплати зарплат, доступного кредитування, сплати податків та інших видатків.

Володимир Зеленський розповів про важливість підтримки розвитку виробництва продукції переробки в Україні. Держава готова створити всі умови для цього: кредити на відповідні лінії виробництва, створення безпечних умов та зменшення податків тим, хто переробляє. Також обговорили можливості адаптації вимог до бронювання працівників галузі з урахуванням сезонності виробництва та вимог поточних викликів.

«Ми готові на підтримку та стимулювання переробки під час війни. А після війни речі, які будуть давати прибуток і динамічно розвиватися, ми будемо продовжувати», – сказав Глава держави.

Також говорили про фінансову підтримку малих фермерських господарств у наступному році та кредитування, зокрема, для підготовки до весняно-польових робіт і посівної. Аграрії розповіли, що є певні складнощі у взаємодії з банками щодо продовження строків погашення кредитів. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що обговорить це питання з банками.