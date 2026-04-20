Україна має увійти в наступну зиму підготовленою, відповідальність за це персональна для всіх керівників – звернення Президента
Україна має увійти в наступну зиму підготовленою, відповідальність за це персональна для всіх керівників – звернення Президента

20 квітня 2026 року - 20:41

Президент вручив відзнаку «Майбутнє України» 17-річному Роману Дегтярьову, який став першим в історії шахістом, що виграв чемпіонат Європи, не будучи гросмейстером

21 квітня 2026 року - 17:08

Після домовленостей із лідерами про безпекове партнерство в їхню країну заходять компанії, а Україна отримує податки залежно від суми угоди – Президент

21 квітня 2026 року - 09:47

Володимир Зеленський: У Drone Deal входить унікальна система захисту, яка складається, зокрема, з дронів для відбиття масованих атак, систем ППО та РЕБ

21 квітня 2026 року - 09:36

Уперше в історії двосторонніх відносин України та Гондурасу відбулася розмова на рівні лідерів

20 квітня 2026 року - 20:49

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Короля Швеції Карла XVI Густава у Львові
Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Короля Швеції Карла XVI Густава у Львові

17 квітня 2026 року - 14:08

Президент вручив відзнаку «Майбутнє України» 17-річному Роману Дегтярьову, який став першим в історії шахістом, що виграв чемпіонат Європи, не будучи гросмейстером

21 квітня 2026 року - 17:08

Президент вручив відзнаку «Майбутнє України» 17-річному Роману Дегтярьову, який став першим в історії шахістом, що виграв чемпіонат Європи, не будучи гросмейстером

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із 17-річним шахістом Романом Дегтярьовим, що став першим в історії переможцем чемпіонату Європи, не маючи звання гросмейстера, та вручив йому відзнаку «Майбутнє України».

Харків’янин Роман Дегтярьов набрав дев’ять з 11 можливих очок за підсумками континентальної першості, що проходила в Катовицях (Польща). Переможний виступ українця оцінили у 2781 очко за рейтингом ФІДЕ. Крім того, він здобув перепустку на Кубок світу ФІДЕ. 

Глава держави привітав Романа Дегтярьова з такою важливою перемогою та поспілкувався із шахістом про його тренування і плани. Хлопець займається шахами з п’яти років. У 2022 та 2024 роках ставав чемпіоном України, а у 2025-му здобув перемогу на European Corporate Chess Championship у складі команди Greco (Україна).

«Дякую від усіх нас за таке представлення України на міжнародній арені, на такому рівні. Бажаю великих перемог, і не тільки у спорті», – сказав Володимир Зеленський.

Відзнака «Майбутнє України» була затверджена указом Президента 29 травня 2025 року. Глава держави нагороджує нею українців, іноземців та осіб без громадянства віком до 18 років за прояв особистої хоробрості, відваги, стійкості, патріотизму, активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, відстоювання загальнолюдських цінностей, національних інтересів України, її розвитку та гідного майбутнього.

