Президент затвердив Положення про Конгрес місцевих та регіональних влад

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 89/2021 «Про затвердження Положення про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України».

Згідно з документом, Конгрес є консультативно-дорадчим органом, серед основних завдань якого, зокрема, сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодженню ефективної взаємодії державних органів, а також моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.

Конгрес братиме участь у виробленні державної регіональної політики. Крім того, він має вивчати та узагальнювати міжнародний досвід у сфері територіального розвитку з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування, а також організовувати роботу щодо формування складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Завданнями Конгресу також є вивчення реалізації на місцевому та регіональному рівнях Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності виконання цієї Угоди та запровадження європейських стандартів у сфері місцевого самоврядування.

Конгрес складається з Голови, Президії, Палати регіонів і Палати місцевих влад. Головою Конгресу є Президент України, який здійснює загальне керівництво його діяльністю, визначає порядок роботи та головує на засіданнях Конгресу.

До складу Конгресу входять за посадою, зокрема, керівники Верховної Ради та Кабінету Міністрів, керівництво Офісу Президента, секретар Ради національної безпеки і оборони України, міністри, представники обласних і районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи тощо.

Конгрес збирається на засідання у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конгресу.