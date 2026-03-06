Президент зустрівся з командирами 11-го й 19-го армійських корпусів і всіма комбригами та відзначив воїнів із цих підрозділів державними нагородами

На основному командному пункті 19-го армійського корпусу у Краматорську Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповіді командирів: 19-го корпусу – бригадного генерала Олександра Бакуліна та 11-го корпусу – бригадного генерала Сергія Сірченка.

Олександр Бакулін і Сергій Сірченко доповіли про оперативну обстановку на напрямках та оборону Словʼянська, Краматорська, Дружківки й Костянтинівки. За словами командирів, російським загарбникам поставили завдання окупувати ці міста до початку літа.

Глава держави окремо обговорив кроки, необхідні для захисту Словʼянсько-Краматорської агломерації, з командирами всіх бригад обох корпусів: 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 156-ї окремої механізованої бригади, 44-ї окремої механізованої бригади, 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 117-ї окремої важкої механізованої бригади, 4-ї окремої важкої механізованої бригади та 18-ї Слов'янської бригади НГУ.

Комбриги доповіли про потреби в додатковому фінансуванні для закупівлі дронів та броньованого транспорту. Також ішлося про підвищення ефективності артилерії й контрбатарейної боротьби, постачання далекобійних снарядів та поповнення особового складу. Президент зазначив, що всі порушені питання будуть вирішені.

Володимир Зеленський також зустрівся з воїнами, які захищають Україну у складі підрозділів 11-го та 19-го армійського корпусів, подякував їм за службу та вручив державні нагороди.

«Бережіть себе, бережіть, будь ласка, своїх побратимів. Це дуже важливо. Життя – найголовніше. І для нас сьогодні, ви знаєте прекрасно, що люди – понад усе. Дякую ще раз вам за службу. Бажаю вам усім миру, перемоги. Я думаю, що ми всі цього хочемо, всі цього очікуємо й на це заслуговуємо», – підсумував Президент.