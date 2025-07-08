Президенти України та Гани обговорили поглиблення двосторонньої співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Гани Джоном Драмані Магамою.

Глави держав обговорили розвиток двосторонньої співпраці та перспективні галузі для партнерства. Зокрема, ішлося про співробітництво в аграрній промисловості. Президенти України та Гани домовилися організувати зустріч на рівні міністрів, щоб вони почали роботу над розширенням практичної співпраці. Володимир Зеленський зазначив, що відправить українську делегацію до Гани найближчим часом.

Крім того, ішлося про будівництво логістичного хабу для зберігання продовольства. Президент України висловив готовність реалізувати цю ініціативу.

Особливу увагу приділили співпраці у сфері новітніх технологій, зокрема БпЛА. Гана зацікавлена в тому, щоб мати українські зразки для контролю та спостереження, щоб підтримувати безпеку на своїх кордонах із регіоном Сахель.

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна відкрита до такої співпраці й хоче допомогти партнерам у тому, щоб їхні кордони були більш захищеними від терористичної загрози з боку ісламістських джихадистів.

Глава держави подякував Джону Драмані Магамі за запрошення відвідати Гану та запросив його приїхати в Україну з візитом.

Президенти домовилися про зустріч найближчим часом.