Президенти України та Німеччини обговорили дипломатичну ситуацію та підтримку українців

Готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями — звернення Президента
Готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями — звернення Президента

13 грудня 2025 року - 20:52

15 грудня 2025 року - 16:08

У палаці Бельвю, резиденції Федерального президента Німеччини, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Франком-Вальтером Штайнмаєром віч-на-віч і в розширеному складі.

Глава держави подякував за підтримку, яку Німеччина надає Україні й українцям від самого початку повномасштабної російської агресії, та за лідерство ФРН у захисті тисяч людей завдяки посиленню української ППО.

Володимир Зеленський розповів про координацію з партнерами у США та Європі для наближення достойного і гарантованого миру й відзначив особисті зусилля Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Президенти обговорили напрацювання рамкового документа щодо закінчення війни та зміст окремих пунктів. Сторони мають однакову позицію: важливо забезпечити суверенітет, територіальну цілісність і захист національних інтересів України.

Окрема увага – гарантіям безпеки, що мають запобігти будь-яким проявам російської агресії в майбутньому. Глава держави окреслив ключові компоненти цих гарантій і важливість їх забезпечення з боку США та європейських країн.

