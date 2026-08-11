Продовження гуманітарної підтримки, розширення двосторонньої співпраці, торгівлі та реалізація спільних проєктів із Сербією – у Белграді відбулася зустріч президентів України та Сербії

У Белграді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сербії Александром Вучичем під час свого першого офіційного візиту до країни.

Глава держави подякував Сербії за гостинність та повагу до українців, які приїхали до цієї країни після початку війни, підтримку незалежності й територіальної цілісності України.

Президент Сербії наголосив, що він та його держава незмінно дотримуються Статуту й резолюцій ООН, поважають територіальну цілісність усіх держав – членів Організації Об’єднаних Націй.

Володимир Зеленський акцентував, що ситуація в Україні залишається непростою. Вночі був черговий удар Росії по об’єктах енергетики та залізниці, цивільних підприємствах із використанням балістичних ракет і реактивних дронів, були обстріли й усіх прифронтових громад України.

«Досі зараз триває ліквідація наслідків ударів, гасять пожежі. На жаль, 13 людей загинули від цих ударів по Україні лише за 24 години – з 9-ї ранку вчора по 9-ту ранку сьогодні. Мої співчуття всім рідним і близьким. Сімдесят сім людей поранені в наших регіонах: 12 областей були під ударами», – сказав Глава держави.

Президент України подякував Сербії за новий пакет гуманітарної підтримки у сфері медицини та енергетики й готовність допомогти з відновленням одного з українських міст, що дуже постраждало від війни.

Окрема увага – викликам для України взимку. Глава держави зазначив, що всі проєкти співпраці з партнерами в енергетиці мають велике значення, і важливо, що є шляхи посилення енергетичного співробітництва між Україною та Сербією.

Під час зустрічі приділили увагу й двосторонній співпраці. Йшлося про речі, які можуть додати міцності інфраструктурі, портам та залізницям, і загалом економіці та безпеці обох країн. Зокрема, Сербію цікавить досвід України в розбудові залізничної інфраструктури для покращення транспортної мережі. Лідери говорили про конкретні проєкти, які можна спільно реалізувати, та про співпрацю у сфері продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо прискорити реалізацію домовленості про зону вільної торгівлі між Україною та Сербією. Триває робота для того, щоб уже до кінця цього року підготувати все для укладання відповідної угоди. Александр Вучич відзначив суттєве зростання обсягів торгівлі між країнами порівняно з минулим роком. Торік товарообіг між Україною та Сербією становив 442,2 мільйона доларів США, а за перше півріччя 2026-го вже сягнув 345,9 мільйона доларів США.

Крім того, говорили про євроінтеграцію. Володимир Зеленський зауважив, що Україна буде рада, якщо шлях Сербії у Євросоюз прискориться. Александр Вучич наголосив, що Сербія підтримує європейський шлях України.

«Ми всі у Європі маємо співпрацювати один з одним максимально плідно на основі взаємної поваги та взаємовигідних відносин. Важливо, щоб кожен народ у Європі отримував від Євросоюзу чіткі сигнали, чітку емоцію, що цей народ Європі потрібен і що не можна нікого для Європи втратити», – зазначив Президент України.

Лідери приділили увагу й дипломатичному процесу та всім перспективам, які можуть спрацювати, щоб закінчити війну РФ проти України.

«Важливо, щоб усюди у світі знали, що ми хочемо – і це правда, і це факт – ми хочемо достойного миру, і щоб кожна можливість була використана заради миру, заради гарантованої безпеки – всі наявні можливості, які тільки є, і у Вашингтоні, і в Пекіні, і в столицях Європи, наших партнерів на Близькому Сході, в Затоці, в усіх столицях світу, які мають вплив на відповідні процеси», – сказав Володимир Зеленський.

У присутності президентів був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і Міністерством сільського, лісового господарства та управління водними ресурсами Сербії у сферах здоров'я тварин, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Документ передбачає співпрацю для контролю, запобігання та викорінення хвороб тварин, а також захисту національних територій від транскордонного занесення таких інфекційних хвороб.