Заява Президента України під час спільного з Президентом Сербії спілкування з медіа

Пане Президенте, шановні журналісти!

Александре, твоя команда!

Дорога Сербіє!

Я хочу подякувати вам за повагу до нас, до України, за повагу й гостинність та підтримку наших людей передусім, підтримку нашої держави, нашої незалежності, територіальної цілісності. Ми це дуже цінуємо.

Ситуація в Україні непроста. Вночі був знов ракетний удар – балістичні ракети проти нашої інфраструктури. Були також ударні дрони, зокрема реактивні «шахеди». Знов проти об’єктів енергетики, нашої залізниці – потяги затримуються по всій країні. Були удари проти цивільних підприємств. Досі зараз триває ліквідація наслідків ударів, гасять пожежі. Зранку в мене була доповідь. Обстріли були й в усіх прифронтових громадах. На жаль, 13 людей загинули від цих ударів по Україні лише за 24 години – з 9-ї ранку вчора по 9-ту ранку сьогодні. І це дійсно страшна трагедія. Трагедія російської агресії проти незалежної України. Мої співчуття всім рідним і близьким. Сімдесят сім людей поранені в наших регіонах: 12 областей були під ударами. І фактично кожної ночі, кожного дня вже п’ятий рік ми в Україні змушені проходити через усі ці удари. Російські удари направлені в більшості своїй проти об’єктів, які працюють саме на життя народу. У нас фактично не залишилося неушкоджених електростанцій, багато вокзалів розбиті, лікарень, університетів, звичайних цивільних підприємств. У час такої війни ми цінуємо й дуже вдячні за всю підтримку, яку Україна отримує від інших країн, від інших народів. І, звичайно, ми розвиваємо всі формати взаємодії, які можуть дати нашим людям, нашим містам, нашим громадам більше стійкості, більше здатності вистояти попри всі виклики війни. Ми вдячні, що буде новий пакет гуманітарної підтримки від Сербії для України, зокрема у сфері медицини, у сфері енергетики. Це для нас дуже важливо. Дякуємо, пане Президенте!

Вчора ввечері й сьогодні з Президентом Вучичем ми говорили про нашу двосторонню співпрацю із Сербією, про речі, які можуть додати міцності нашій інфраструктурі – нашим портам, нашим залізницям в обох країнах, – загалом нашим економікам та нашій безпеці. Є конкретні проєкти в розвитку інфраструктури, також у відновленні в Україні передусім, які можемо реалізувати разом, і це буде суттєво з точки зору збереження та створення нових і достойних робочих місць в Україні та в Сербії. Також ми говорили про співпрацю у сфері продовольчої безпеки. Що б не відбувалося, треба давати людям усі можливості жити. Ми говорили також про виклики цієї зими для України – коли в нас фактично не залишилося жодної цілої теплової електростанції через російські удари, коли російські ракети націлені саме на те, щоб зробити життя українців нестерпним. Усі проєкти нашої співпраці з партнерами в енергетиці мають велике значення, і важливо, що є шляхи посилення енергетичної співпраці між нашими країнами. Наші команди мають добре попрацювати, щоб прискорити домовленість про зону вільної торгівлі між Україною та Сербією. Ці переговори просуваються, це позитивно, і було б добре підготувати до кінця цього року все для укладання угоди про вільну торгівлю між Україною та Сербією. Ми обговорили відносини з Євросоюзом, і ми будемо раді, якщо шлях Сербії у Євросоюз прискориться. Ми всі у Європі маємо співпрацювати один з одним максимально плідно на основі взаємної поваги та взаємовигідних відносин. Важливо, щоб кожен народ у Європі отримував від Євросоюзу чіткі сигнали, чітку емоцію, що цей народ Європі потрібен і що не можна нікого для Європи втратити.

Ми говорили також із паном Президентом про дипломатію, про всі дипломатичні перспективи, які можуть спрацювати, щоб закінчити цю війну. Важливо, щоб усюди у світі знали, що ми хочемо – і це правда, і це факт – ми хочемо достойного миру, і щоб кожна можливість була використана заради миру, заради гарантованої безпеки – всі наявні можливості, які тільки є й у Вашингтоні, і в Пекіні, і в столицях Європи, наших партнерів на Близькому Сході, в Затоці, в усіх столицях світу, які мають вплив на відповідні процеси.

І ще одне. Я хочу подякувати всім у Сербії – усім людям, хто прийняв українців після початку війни Росії проти України, хто зустрів наших людей із повагою та з увагою. Ми ніколи не забудемо вашої доброти до наших українців. Я дякую всім вам. Дякую, Александре, тобі за запрошення, за підтримку. І бажаємо вашій країні тільки миру. Ми розуміємо, що це найдорожче, що є в людей. Дякую.

Слава Україні!