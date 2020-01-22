«Протистояли тотальному злу»: Володимир Зеленський розповів в Ізраїлі про українських Праведників народів світу

Український народ як ніхто розуміє трагедію втрачених життів євреїв під час Другої світової війни. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у Єрусалимі під час спільного виступу з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Президент висловив щирі слова шани та розуміння всім євреям світу щодо трагедії Голокосту. Він також розповів історії про українських Праведників народів світу, котрі, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів, та історію власної родини.

Одна з розповідей – про завідувачку дитячого садка Саїде Аріфову, яка мешкала в окупованому нацистами Криму та приховала національність своїх вихованців.

«Видала їх за кримських татар, давала їм татарські імена, навчила кримськотатарської мови та звичаїв, діставала фальшиві документи та медичні довідки. Вона – мусульманка за віросповіданням. Вона врятувала 88 євреїв», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Глава держави згадав про українського священика Греко-католицької церкви, який перебував у концтаборі в жахливих умовах, де утримувалися близько 700 в’язнів. Але він відмовився від дострокового звільнення, щоб продовжувати допомагати ув’язненим.

«Він рятував євреїв, видавши їм понад 600 церковних метрик про хрещення. Він був за це відправлений до концтабору Майданек. Його звали Омелян Ковч», – сказав Президент.

Володимир Зеленський розповів також історію власної сім’ї. Троє братів його дідуся стали жертвами Голокосту. Їх розстріляли німецькі окупанти. Його ж дідусь повернувся живим з фронту.

«Пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом та людиноненависницькою ідеологією. Через два роки після війни у нього народився син. А через 31 рік у нього народився внук. Через 40 років онук став президентом. І сьогодні він стоїть перед вами», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що всі ці історії – про одне: твоя національність, релігія, вік, стать, місце народження втрачають значення, «коли є добре серце, що рухає тобою, і тотальне зло, якому ти протистоїш».

Біньямін Нетаньягу подякував Володимиру Зеленському за цю промову.