Проведена блискуча операція на території ворога, виключно проти військових цілей – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка – блискуча операція проведена. На території ворога, виключно проти військових цілей – проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії, і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також усім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж півтора року. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – «офіс» нашої операції на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34 % стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав. Справді приємно, коли речі, які санкціонував іще рік і шість місяців тому, працюють і забирають у росіян понад 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу.

Ще до початку здійснення цієї операції в нас були дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару. І це дуже важливо для всіх наших людей – не ігнорувати повітряних тривог. У ніч на сьогодні було майже 500 російських дронів, ударних дронів. Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували «калібри» з морських носіїв. Ми розуміємо, із ким маємо справу. Ми будемо захищатись усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям. Ми жодної секунди не хотіли цієї війни. Ми пропонували росіянам припинення вогню. Ще з 11 березня на столі – американська пропозиція повного, безумовного припинення вогню. Саме росіяни забажали продовжувати війну навіть у таких умовах, коли увесь світ вимагає зупинити вбивства. І справді потрібен тиск – тиск на Росію, який має повернути її до реальності. Тиск санкцій. Тиск наших сил. Тиск дипломатії. Все має працювати разом.

Сьогодні провів тривалу нараду з міністром оборони України, з міністром закордонних справ України, з керівником мого Офісу, керівниками наших розвідок і військовими. Ми обговорили, чого саме очікуємо від зустрічі в Стамбулі в понеділок. Ми пропонуємо й надалі повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична. Росіяни свій «меморандум» так і не передали нікому – у нас немає, у турецької сторони немає, також в американської сторони російського документа немає. Попри це ми спробуємо досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру.

Сьогодні ж була доповідь Головкома Сирського – щодо фронту, щодо нашої Курської операції. Я вдячний усім нашим підрозділам. Стійкість на землі так само важлива, як і наші операції на території ворога, які так надихають.

І ще одне. Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей. Призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі, щоб з усім цим розібратись. Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті – у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені.

Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною.

Слава Україні!