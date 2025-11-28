Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки; з нашого боку помилок не буде – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Тільки зараз, за кілька днів, я провів уже майже 20 розмов із нашими партнерами, всі вони як один кажуть: ми в захваті від того, як в умовах наявного тиску тримається Україна. Як Україна бореться в пошуках миру для своїх людей, а насправді – для всіх у Європі, щонайменше у Європі. Сьогодні я вже говорив із Президентом Фінляндії. Алекс поінформував, що звучало від Росії формально й неформально, та про умови, які Росія висуває. Зараз же ми готуємося до зустрічі з американською стороною – про кроки, які потрібні, щоб мир дійсно був. І щоб це був достойний мир. І коли вся увага зосереджена на дипломатії, на захисті у війні, потрібна внутрішня сила. Внутрішня сила – це основа нашої зовнішньої єдності й наших відносин зі світом.

І щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатися на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні – наступні внутрішні рішення.

Перше – відбудеться перезавантаження Офісу Президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію.

Скоро будуть перемовини, будуть наші представники – це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною.

Друге – Кабінет Міністрів України. Я розраховую, що Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі. Найголовніше – ухвалити бюджет 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям. Я очікую також кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни.

Третє – я говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки й будуть рішення. Забагато негативу з регіонів. Ми домовилися, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко.

І, звісно, армія. Наші воїни – герої. Наші воїни знищують ворога, і саме це – основа нашої здатності будувати дипломатію. Є проблеми, які давно варто вирішити. Главком, Генштаб і Павло Паліса вже цим займаються, і наступного тижня готую відповідну Ставку. Перш за все, щоб був дійсно справедливий, раціональний розподіл особового складу між бригадами. Принципи, як це зробити, вже є, і в кожній бойовій бригаді про це кажуть. Рішення буде.

Дякую всім, хто з Україною! Дякую кожному, хто й зараз, і завжди захищає Україну. Дякую всім, хто забезпечує, щоб тиск був на Росію, на причину цієї війни, а не на нашу державу та людей, не на українців. Українці мають виграти. Це найважливіше. Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває. Наша боротьба триває. Не маємо права не дотиснути, не маємо права відступити чи розсваритися. Втратимо єдність – ризикуємо втратити все: себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратися. Мусимо триматись. Іншого вибору в нас немає. Іншої України в нас не буде. Захищаємо Україну.

Слава Україні!