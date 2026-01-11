Системний підхід до безбар’єрності: відбулося обговорення результатів навчальної поїздки української делегації до Відня

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у нараді з презентації результатів навчальної поїздки української делегації до Відня. Представники України вивчали досвід управління питаннями безбар’єрності на державному й муніципальному рівнях.

«Про ці поїздки ми домовлялися під час мого візиту до Відня минулого року, коли я мала змогу на власні очі побачити, як системно там вибудувана безбар’єрність. Для мене було показовим, що безбар’єрність у цьому місті працює не “на запит”, а постійно – не окремими острівцями, а як єдина система. Транспорт, вулиці, заклади, будинки з’єднані між собою комфортним простором. А люди об’єднані безперешкодними можливостями у своїх потребах. Саме такого підходу ми прагнемо в Україні», – наголосила перша леді.

Учасники поїздки ознайомилися з особливостями планування процесів із безбарʼєрності та їх реалізацією в системах європейських міст. Зокрема – безбар’єрністю забудови, досвідом соціальних підприємств, де навчається і працює молодь з інвалідністю, та системою кар’єрної профорієнтації, яку розбудовують для підлітків із 15 років.

«Для України це особливо важлива тема. Минулого року моя Фундація проводила дослідження «Індекс майбутнього». Згідно з результатами цього дослідження, лише третина українських підлітків змогла сказати, ким хоче бути. Так, наші діти живуть в умовах війни, але ми маємо допомогти їм бачити майбутнє й будувати плани, як це роблять діти в усьому світі», – зазначила Олена Зеленська.

Протягом місяця після повернення учасники делегації працювали у своїх громадах, щоб сформувати проєкти змін в управлінні містами, які будуть упроваджені в наступні пів року. Саме їх вони представили на нараді сьогодні.