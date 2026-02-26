Протягом цих тижнів стали краще працювати Повітряні сили ЗСУ – деякі речі вдалося перебудувати в системі – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Перш за все сьогодні є за що подякувати нашій ППО: хороші результати, були збиття – більше 30 російських ракет збиті. Більшість із них ішли саме на енергетику, справді вдалося захистити дуже важливі об’єкти. Щодо «шахедів» результати теж є. Щоночі – саме так, щоночі, – коли є достатній боєзапас у нашої ППО, коли партнери виконують те, про що ми домовляємось, у нас є можливість саме таких результатів і збиття. Протягом цих тижнів стали краще працювати Повітряні сили Збройних Сил – деякі речі вдалося перебудувати в системі, саме в організації оборони проти таких масованих ударів. Я хочу подякувати командуванню, я дякую міністру енергетики, дякую міністру оборони, всім, хто задіяний і на рівні центральної влади, і в областях, щоб система захисту неба працювала. Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами наших військових, які саме на захисті неба. Я хочу подякувати всім вам: армійська авіація, ЗРК, мобільні вогневі групи, всі, хто задіяний.

Я говорив сьогодні вже кілька разів із Рустемом Умєровим, Давидом Арахамією та з представниками Президента Сполучених Штатів Америки Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером за підсумками сьогоднішніх їхніх зустрічей. Вже більше готовності до наступного тристороннього формату. Скоріш за все – зустріч наступна буде в Еміратах, буде саме в Абу-Дабі. Ми розраховуємо, що формат буде на початку березня. Треба фіналізувати все, чого вдалося досягти для реальних гарантій безпеки, та підготувати зустріч на рівні лідерів. Саме такий формат може багато вирішити. Зрештою, лідери вирішують ключові питання, і коли йдеться про Росію, про такий персоналістський режим, то це значно більше, ніж в інших країнах. Війну треба завершувати – це наша позиція, це позиція України, це позиція всіх наших партнерів. Але, на жаль, усі зараз бачать, що готовності Росії до миру немає, і жодної ознаки, що Путін зупиняє свою машину війни також поки що немає. Навпаки, він готується далі воювати, і світ повинен бути готовим тиснути на Росію, щоб це змінилось. Рецепт усім у світі зрозумілий. Війну Росія зупинятиме навіть сама, за власним бажанням, коли світ остаточно зупинить російську нафту, інші російські енергоресурси та російські банки. Це абсолютно реально. Санкції світу мають спрацювати на це – на справжній тривалий мир. Звісно, і з Америкою, і з Європою ми обговорюємо кожен із форматів тиску, форматів дипломатії, які можуть дійсно спрацювати. Дуже важливо, щоб партнери й надалі залишались достатньо рішучими. Я надав сьогодні команді наступні директиви – те, чого ми маємо досягти.

Ще одне.

Детально ми обговорили з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко підготовку нашої стратегії відновлення енергетики та оновленого захисту енергетики на наступну зиму. Вже на 1 березня стратегію фіналізуємо й після того затвердимо. Щоб і Єврокомісія, і країни Європи, і Америка, і глобальний бізнес, і українські компанії, які мають відповідну силу, – щоб усі могли доєднатись і працювати разом з нами, разом із нашими людьми заради більшої стійкості та більших можливостей на наступну зиму. Звісно, на час у цьому році, коли російські удари можуть і надалі бити по нашій інфраструктурі, по наших містах. Увесь позитивний досвід українських міст, досвід українських громад, які проходять цю зиму краще, ніж інші, – увесь цей досвід має бути врахований. Розраховую на пропозиції від регіонів. Це ваша відповідальність, і регіони повинні бути реально підготовлені. Я хочу подякувати кожному, хто працює на Україну, я хочу подякувати всім, хто захищає нашу державу, хто захищає українців. Дякую вам!

Слава Україні!