Олена Зеленська під час засідання Ради безбар’єрності: Представлено сім нових флагманських проєктів та анонсовано стандарт безбар’єрної мови

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у першому в цьому році засіданні Ради безбар’єрності, яке відбулося під головуванням Прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Серед учасників – представники уряду, голови профільних комітетів Верховної Ради, представники ООН та Ради Європи, начальники ОВА, голови громад і громадські діячі. Засідання модерувала радниця – уповноважена Президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна.

«За п’ять років у темі безбар’єрності було пройдено багато. Від перших кроків, перших дискусій на цю тему, коли для багатьох вона розкрилася ширше, ніж тема про людей з інвалідністю, і до сьогоднішнього етапу, на якому кожне міністерство реалізує власний проєкт безбар’єрності. Загалом – 25 проєктів, які охоплюють усі сфери суспільного життя», – наголосила перша леді.

Міністри доповіли про реалізацію флагманських проєктів, а також про впровадження нових практик у питаннях безбар’єрності на місцевому рівні.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів про проєкт «Розвиток інституційної спроможності місцевого самоврядування в питаннях безбар’єрності». Він спрямований на впровадження стандартів доступності в інфраструктуру й державні послуги України у 2026 році.

Голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей при Кабінеті Міністрів України Ірина Тулякова презентувала проєкт «Маршрут дитини з інвалідністю». Він спрямований на побудову єдиної системи безперервної підтримки дитини з інвалідністю та її сім’ї: від раннього виявлення до переходу в доросле життя.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний ознайомив із проєктом «Хаби майбутнього», що спрямований на створення мережі хабів на базі молодіжних центрів, які допоможуть підліткам і молоді (14–35 років) подолати бар’єри в плануванні кар’єри та професійній самореалізації.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів про основні завдання проєкту «КРОК. Комплексний розвиток, освіта і кар’єра». Він спрямований на створення умов для очного навчання та професійної інтеграції близько 10 тис. дітей із порушеннями розвитку.

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова представила ​проєкт «Безбар’єрні ветеранські простори». Він передбачає створення всеукраїнської мережі державних просторів, що забезпечать комплексний супровід ветеранів та їхніх родин у кожному районі й обласному центрі.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький розповів про проєкт «Досвід має значення», що спрямований на боротьбу з упередженим ставленням і розвиток культури працевлаштування фахівців дорослого віку.

Рада визначила, що пріоритет її роботи цьогоріч – безбарʼєрна мова.

«Мало зробити щось корисне, треба його правильно пояснити й проговорити. Саме для цього з’явився й постійно розширюється Довідник безбар’єрності – порадник із комунікації. Безбар’єрність ще й тим унікальна, що її частиною та інструментом стає сама мова. Давно назріла потреба закріпити людяний вординг офіційно», – наголосила перша леді.

Олена Зеленська також зазначила, що наступного тижня відбудеться презентація Державного стандарту коректної, безбар’єрної мови.

«Дуже важливо, щоб цей стандарт дійшов до кожного посадовця. Коректна мова має стати мовою освіти й охорони здоров’я, адміністрацій, правоохоронців, послуг – усього, що нас оточує щодня. Мова теж має бути безбар’єрною», – підсумувала дружина Президента.