У День спротиву окупації Криму в Офісі Президента відбулася зустріч із Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця, заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська та голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський провели зустріч із Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Крістофом Кампом.

Українська сторона подякувала за експертну підтримку, яку надає Офіс Верховного комісара ОБСЄ.

Крістофер Камп відзначив те, що Україна забезпечує права національних меншин і корінних народів відповідно до європейських і міжнародних стандартів. Він також запевнив у готовності й надалі надавати всю необхідну допомогу, серед іншого експертну.

Окремо під час зустрічі обговорили питання, що пов’язані з кримськотатарським народом. Сьогодні День спротиву окупації Криму та 12 років із початку війни, яку розв’язала Росія проти України. Українська сторона розповіла про системні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в Криму, примусові переміщення й фактично повторення російським окупаційним режимом депортації кримськотатарського народу та інших національних меншин.

Щонайменше 284 людини зазнали судових переслідувань у тимчасово окупованому Криму, з них 159 – представники кримськотатарського народу. Україна закликає посилювати міжнародний тиск на Росію, щоб звільнити всіх, кого вона утримує в неволі.

Також під час зустрічі йшлося про необхідність підтримки національної ідентичності українців, які через російську війну були змушені шукати тимчасовий прихисток за кордоном. Олена Ковальська наголосила, що важливо відкривати українські школи та центри для підтримки українців у країнах їхнього проживання.

Це вже другий візит Крістофера Кампа в Україну з моменту його призначення на посаду в грудні 2024 року.