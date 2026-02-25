Президент України провів розмову з Президентом Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

Глава держави подякував Ізраїлю за солідарність з українцями та підтримку резолюції на Генасамблеї ООН до четвертих роковин із початку повномасштабної російської агресії.

Президенти обговорили кроки для закінчення війни, яку розв’язала Росія, та важливість надійних гарантій безпеки для України.

Президент Ізраїлю відзначив запровадження санкцій проти іранського режиму. Позиція України завжди чітка: жоден терорист у світі не повинен залишатися безкарним, і тільки так можна повернути безпеку й стабільність.

«Ми уважно стежимо за подіями навколо Ірану й за діями режиму, який підтримує російську війну та забезпечував Росію дронами “Шахед” для терору проти українців», – наголосив Володимир Зеленський.