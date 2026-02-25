Президент:

Євросоюз братиме участь у відновленні та оновленні захисту української енергетики – звернення Президента
25 лютого 2026 року - 20:14

ностанні новини

У День спротиву окупації Криму в Офісі Президента відбулася зустріч із Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин

26 лютого 2026 року - 19:41

Президент провів перше засідання Міжнародної консультативної групи, яка залучатиме інвестиції для України та розвиватиме пріоритетні сектори економіки

26 лютого 2026 року - 19:19

Президент України провів розмову з Президентом Ізраїлю

26 лютого 2026 року - 17:06

Володимир Зеленський зустрівся з депутатами Європарламенту з парламентського об’єднання United for Ukraine

25 лютого 2026 року - 21:53

фФотогалерея
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:55

Президент України провів розмову з Президентом Ізраїлю

26 лютого 2026 року - 17:06

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

Глава держави подякував Ізраїлю за солідарність з українцями та підтримку резолюції на Генасамблеї ООН до четвертих роковин із початку повномасштабної російської агресії.

Президенти обговорили кроки для закінчення війни, яку розв’язала Росія, та важливість надійних гарантій безпеки для України.

Президент Ізраїлю відзначив запровадження санкцій проти іранського режиму. Позиція України завжди чітка: жоден терорист у світі не повинен залишатися безкарним, і тільки так можна повернути безпеку й стабільність.

«Ми уважно стежимо за подіями навколо Ірану й за діями режиму, який підтримує російську війну та забезпечував Росію дронами “Шахед” для терору проти українців», – наголосив Володимир Зеленський.

