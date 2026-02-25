Володимир Зеленський зустрівся з депутатами Європарламенту з парламентського об’єднання United for Ukraine

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із депутатами Європейського парламенту, що входять до парламентського об’єднання United for Ukraine (U4U).

На зустрічі були присутні європарламентарі з Австрії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції.

Глава держави подякував депутатам Європарламенту та їхнім країнам за підтримку України в цей складний час.

«Я думаю, що, коли люди бачать, скільки людей, країн, представників такої великої світової аудиторії підтримують Україну, це дуже підіймає моральний дух українців. Насамперед це важливо для тих героїчних людей, які перебувають на передовій. І, звичайно, для цивільного населення. Особливо після таких зим і таких масованих російських обстрілів», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що наша країна вже зараз потребує відновлення та перебудови енергетичної системи після цієї надскладної зими. І Україна має важливу домовленість із Європейською комісією щодо підтримки цього процесу.

Глава держави також зауважив, що Україна розраховує на подальшу підтримку та єдність Європи. Зокрема, це важливо при реалізації таких рішень, як кредитна підтримка України в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Крім того, важливою є більш активна роль Європи в переговорному процесі щодо закінчення війни.

Президент поінформував про потреби України, серед яких найважливішою є допомога українській ППО. Саме тому необхідно розвивати й масштабувати програму PURL. Також потрібно використовувати можливості європейського механізму SAFE. За словами Володимира Зеленського, Україна пропонує кожному партнеру виділити щонайменше 10 % із цього фінансового інструменту на розвиток спільного виробництва з нашою країною. Адже цього мінімуму буде достатньо, щоб українські виробники могли відкрити лінію виробництва в тій чи іншій країні.