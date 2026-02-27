Євросоюз братиме участь у відновленні та оновленні захисту української енергетики – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Активний сьогодні день. Був в Україні Прем’єр-міністр Норвегії. Йонасе, дякую тобі! Норвегія багато допомагає – один із найбільших наших партнерів. ППО для України, внески в програму PURL, яка дозволяє купувати американські ракети для «петріотів», військові пакети, енергетична підтримка. Норвегія допомогла нам пройти цю зиму. Загалом ми вийшли на найбільш високий рівень відносин з усіма країнами Північної Європи, це один із найбільш результативних форматів – NB8: Нордичні країни плюс держави Балтії.

Напередодні ми провели відповідний саміт тут, у Києві: лідери приїхали в Україну підтримати нас, були нові пакети підтримки саме зараз. Швеція – пакет військової допомоги обсягом півтора мільярда доларів. Норвегія – ще майже мільярд двісті мільйонів доларів на наше спільне виробництво дронів. І в нас уже стратегічні відносини з Норвегією по факту, і ми домовилися закріпити це відповідним договором. Данія – є пакет підтримки для енергетики та гуманітарної сфери. Саме зараз підтримає людей, життя в громадах. Є додаткові рішення про підтримку від Литви, Латвії та Естонії. А в цілому країни NB8 – «нордики» та Балтія – цього року спрямують більше 12 мільярдів євро на підтримку України, близько мільярда – на енергетичну підтримку. Це надзвичайно важливо для нас – для України. Кожне рішення, кожна зустріч, наші саміти додають упевненості Україні, додають можливості нам захищати життя.

Я хочу ще раз окремо відзначити нашу спільну роботу із Євросоюзом. Учора важливі речі ми обговорили з Урсулою фон дер Ляєн, Президенткою Єврокомісії, та Антоніу Коштою, Президентом Євроради. По-перше, Євросоюз братиме участь у відновленні та оновленні захисту української енергетики. Детально ми говорили про це, і відповідну стратегію відбудови й захисту на наступну зиму вже готують урядовці. Завдання – до 1 березня представити деталі, і стратегія буде затверджена на загальнодержавному рівні. Щоб для кожної громади, для кожного регіону були зрозумілі пріоритети. Урсула допоможе нам у реалізації. Дякую!

І ще ми предметно говорили про новий санкційний пакет Євросоюзу, 20-й пакет. Ми розраховуємо, що й надалі санкційний тиск на Росію за цю війну буде працювати, і працювати ефективно. Дякую Британії за нові санкції – найбільші з 22-го року. Австралія теж представила новий санкційний пакет. Ще й Нова Зеландія. Також Канада. Окрім того, є пакет підтримки від Канади. Є й нові рішення на підтримку від Хорватії.

Все це – саме цими днями, саме зараз чітко демонструє, що партнери – з нами, з Україною. У березні ми продовжимо активну дипломатичну роботу, вже багато що заплановано. Ми будемо додавати сили Україні. І цей день ще не закінчився – будуть іще перемовини.

І ще одне.

Були доповіді Служби безпеки України – я доручав Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки. Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України. Іншого не буде.

Слава Україні!