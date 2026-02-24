Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Гани посилення двосторонньої співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Гани Самуелем Окудзето Аблаквою.

«Дякую вам за ваш візит. У мене був конструктивний діалог із вашим Президентом, передайте йому мої вітання. Дякую за підтримку», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський окремо відзначив послідовну підтримку з боку Гани позицій України на майданчиках Організації Об'єднаних Націй.

«Вчора в нас була дуже важлива резолюція, і для нас було дуже важливо отримати не менше підтримки – навіть на політичному рівні, – але не менше, ніж це було в минулі роки. Тому що це завжди боротьба не лише за нашу незалежність, свободу – це дуже важливо. Але також – боротьба за вплив на інші країни, на світ і намагання не втратити фокус з України», – наголосив Президент.

Міністр закордонних справ Гани зазначив, що його країна продовжує підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.

«Наша позиція не змінилася. Ми залишаємося відданими статуту ООН. Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності країн. Ми не маємо толерувати жодних спроб підірвати статут ООН і посягнути на суверенні держави», – акцентував Самуель Окудзето Аблаква.

Під час зустрічі обговорили розвиток двосторонньої співпраці та галузі, в яких потенційно можна поглибити партнерство між країнами. Йшлося про співробітництво у сфері оборони та агропромисловому комплексі, а також розширення освітніх програм для навчання студентів Гани в українських ЗВО.

Володимир Зеленський і Самуель Окудзето Аблаква говорили й про важливість активної протидії російському рекрутингу громадян Гани й інших країн Африки для участі в агресивній війні проти України. На боці Росії воюють 272 громадянина Гани та близько 1700 громадян інших африканських держав.

Під час зустрічі також ішлося про пріоритети ганського головування в Африканському Союзі в наступному році.

Глава держави запросив Президента Гани відвідати Україну з візитом.