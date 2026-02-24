Президент відзначив державними нагородами іноземних лідерів, волонтерів і журналістів, які підтримують Україну під час війни

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами іноземних лідерів, урядовців, волонтерів, меценатів, журналістів і громадських активістів за вагому політичну та гуманітарну підтримку України й українців під час повномасштабної російської війни.

Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, зокрема, нагороджений Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Під його керівництвом Естонія продовжує надавати політичну та оборонну допомогу, а також підтримує вступ України до Євросоюзу. Серед нещодавніх рішень Естонії – новий внесок у програму PURL на 11 млн євро.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня відзначений федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який послідовно підтримує Україну та наголошує на важливості надійних гарантій безпеки. Німеччина є лідером у Європі за обсягом наданої нашій країні підтримки та зробила великий внесок у посилення ППО: завдяки цьому вдалося врятувати тисячі життів.

Глава держави нагородив орденами княгині Ольги І ступеня Високу представницю Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Каю Каллас і Премʼєр-міністерку Ісландії Кріструн Фростадоуттір. Ісландія надає Україні безпекову, фінансову, енергетичну та гуманітарну допомогу. Серед нещодавніх рішень – 200 тис. євро на енергетичне обладнання.

Серед відзначених орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – донори гуманітарного та військового напрямів UNITED24: звичайні люди, які збирають кошти на підтримку українців та об’єднують довкола України суспільства інших держав.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня також нагороджений журналіст і редактор японськомовної версії новин агенції «Укрінформ» Такеші Хірано. Він перекладає та пише аналітичні матеріали, що доносять до японської аудиторії правду про ситуацію в Україні та російську агресію, а також спростовують російську пропаганду. Опублікував кілька книжок японською про нашу країну. Вивчає та популяризує кримськотатарську мову.