Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
24 лютого 2026 року - 08:00

Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Гани посилення двосторонньої співпраці

25 лютого 2026 року - 18:12

Президент відзначив державними нагородами іноземних лідерів, волонтерів і журналістів, які підтримують Україну під час війни

25 лютого 2026 року - 18:04

До четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення Президент відзначив захисників і захисниць державними нагородами та присвоїв військові і спеціальні звання

25 лютого 2026 року - 17:24

Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Норвегії спілкування з журналістами

25 лютого 2026 року - 15:30

Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії
24 лютого 2026 року - 21:55

Президент відзначив державними нагородами іноземних лідерів, волонтерів і журналістів, які підтримують Україну під час війни

25 лютого 2026 року - 18:04

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами іноземних лідерів, урядовців, волонтерів, меценатів, журналістів і громадських активістів за вагому політичну та гуманітарну підтримку України й українців під час повномасштабної російської війни.

Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, зокрема, нагороджений Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Під його керівництвом Естонія продовжує надавати політичну та оборонну допомогу, а також підтримує вступ України до Євросоюзу. Серед нещодавніх рішень Естонії – новий внесок у програму PURL на 11 млн євро.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня відзначений федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який послідовно підтримує Україну та наголошує на важливості надійних гарантій безпеки. Німеччина є лідером у Європі за обсягом наданої нашій країні підтримки та зробила великий внесок у посилення ППО: завдяки цьому вдалося врятувати тисячі життів.

Глава держави нагородив орденами княгині Ольги І ступеня Високу представницю Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Каю Каллас і Премʼєр-міністерку Ісландії Кріструн Фростадоуттір. Ісландія надає Україні безпекову, фінансову, енергетичну та гуманітарну допомогу. Серед нещодавніх рішень – 200 тис. євро на енергетичне обладнання.

Серед відзначених орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – донори гуманітарного та військового напрямів UNITED24: звичайні люди, які збирають кошти на підтримку українців та об’єднують довкола України суспільства інших держав.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня також нагороджений журналіст і редактор японськомовної версії новин агенції «Укрінформ» Такеші Хірано. Він перекладає та пише аналітичні матеріали, що доносять до японської аудиторії правду про ситуацію в Україні та російську агресію, а також спростовують російську пропаганду. Опублікував кілька книжок японською про нашу країну. Вивчає та популяризує кримськотатарську мову.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №134/2026

Про відзначення державними нагородами України
