Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Норвегії спілкування з журналістами

Йонасе, дорогий пане Прем’єр-міністре!

Шановні присутні, наші команди!

Шановні журналісти!

Я радий зустрічі з Прем’єр-міністром Норвегії, і це завжди предметні, дуже хороші зустрічі: завжди Норвегія – один із найбільш сильних захисників життя в Україні. Я дякую за це кожному норвежцю і дякую тобі, Йонасе, особисто. Дуже дякуємо. Ми пройшли різні етапи цієї війни – війни Росії проти України, війни Росії проти всієї Європи. Ми багато зробили разом в обороні, в дипломатії, в економіці, в гуманітарній сфері. Норвегія дуже допомагає нам енергетично, і це факт. Багато в чому саме завдяки нашій співпраці з Норвегією вдається проходити і цю зиму, і попередні, кожну з яких Росія просто намагається перетворити на зброю проти звичайних наших людей, проти взагалі життя в Україні. І також Норвегія – серед найбільш активних інвесторів у програму PURL. І це також факт. Ця програма дозволяє нам купувати ППО передусім для наших систем. На сьогодні це вже 970 мільйонів доларів саме в рамках програми PURL. Я прошу й надалі підтримувати цю фактично безальтернативну програму. Поки що. Немає «петріотів» поки що у Європі, недостатньо виробництва в принципі і в Америці. Тим не менш працюємо над цим з усіма партнерами. Норвегія, як я і сказав, – один із лідерів у цій програмі. Ми дуже цінуємо й кожен військовий пакет, який надали нам норвежці. Саме довгостроковість і передбачуваність підтримки Норвегії, щорічні ваші пакети фінансової підтримки дуже допомагають плануванню захисту в цій страшній війні, усім нашим діям. Я вдячний, що після 24 лютого 2022 року Норвегія зробила такий принциповий і такий сильний вибір не просто на користь України, на користь українців – на користь того, що Європа означає: це спільнота народів, які справді цінують життя, людське життя, і поважають мир між незалежними націями. Саме такою Європа й має залишитися, таким континентом – реальним захисником життя та прав людей і народів. Я дякую тобі, Йонасе, дякую ще раз усій Норвегії.

Ми сьогодні говорили про продовження нашої спільної роботи. Ми будемо працювати над новим рівнем нашого партнерства – над стратегічним партнерством між нашими країнами. Ми на цей рівень фактично вже вийшли. Я поінформував про ситуацію в нашому захисті на фронті, про потреби ППО України. Ми обговорили нашу дипломатичну роботу – готуються нові зустрічі в тристоронньому форматі з американцями, з росіянами. Звісно, ми будемо предметно координуватись із Європою. Ми дякуємо, що Норвегія готова й надалі допомагати нам з енергетикою. І не тільки допомагати, але й більше працювати над спільними ідеями. Сьогодні ми обговорили деякі спільні можливі в майбутньому проєкти. І сьогодні частину таких перспектив в енергетиці ми обговорили – що може нас посилити. Міністри енергетики наших держав будуть контактувати, і буде відповідна угода про енергетичну співпрацю. Ми дякуємо за те, що Норвегія підтримує санкційну роботу – нашу та Європи. Це допомагає. Окремо хочу відзначити нашу співпрацю у виробництві зброї. Ми дуже цінуємо те, що Норвегія надала Україні «насамси», – я кожного разу це повторюю. Ми дуже вдячні за це. Ми розраховуємо, що наші відносини будуть на такому рівні, який дозволить спільно виробляти зброю. І це потрібно не тільки нам в Україні. Я впевнений, що потрібно всім на нашому континенті, хто працює заради реальної безпеки. Важливо, що одним із найбільш ефективних форматів координації та спільної роботи став наш формат NB8 – Нордичні та Балтійські держави разом з Україною. У нас є такі регулярні зустрічі, багато спільних результатів. Хороший приклад і для всіх інших партнерів, як робити свої нації та Європу сильнішими. Дякую, Йонасе, за цей візит, за ці два дні роботи, підтримки, домовленості, координації! Дуже радий тебе ще раз бачити!

Слава Україні!