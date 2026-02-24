Ми будемо працювати над стратегічним партнерством між нашими країнами – Президент України за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Норвегії

Україна та Норвегія працюватимуть над стратегічним партнерством. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував за всю підтримку з боку Норвегії та особливо відзначив енергетичну. Така співпраця допомагає Україні проходити всі зими, які Росія намагається перетворити на зброю. Також Норвегія є одним із найбільших інвесторів у програму PURL: загальна сума внесків уже сягнула 970 млн дол.

«Ми дуже цінуємо й кожен військовий пакет, який надали нам норвежці. Саме довгостроковість і передбачуваність підтримки Норвегії, щорічні ваші пакети фінансової підтримки дуже допомагають плануванню захисту в цій страшній війні, усім нашим діям», – сказав Президент.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обговорили продовження спільної роботи та вихід на стратегічне партнерство. Також ішлося про майбутні спільні проєкти в енергетиці, які можуть посилити обидві країни. Міністри енергетики будуть контактувати та підготують відповідну угоду про енергетичне співробітництво.

«Окремо хочу відзначити нашу співпрацю у виробництві зброї. Ми дуже цінуємо те, що Норвегія надала Україні “насамси”, – я кожного разу це повторюю. Ми дуже вдячні за це. Ми розраховуємо, що наші відносини будуть на такому рівні, який дозволить спільно виробляти зброю», – зазначив Глава держави.

Президент поінформував про ситуацію на фронті та потреби ППО. Також лідери говорили про дипломатичні зусилля. Володимир Зеленський повідомив, що триває підготовка нових зустрічей у тристоронньому форматі, і Україна буде предметно координуватись із Європою.

Глава держави також подякував Норвегії за підтримку санкційної роботи та відзначив формат NB8 (країни Північної Європи та Балтії), який став одним із найбільш ефективних майданчиків координації та спільної роботи.

Прем’єр-міністр Норвегії запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну, зокрема у виробництві дронів. За його словами, загальна допомога на 2026 рік становитиме близько 8 млрд дол.

«Ми підтримуємо ваші зусилля, зусилля ваших дипломатів, щоб досягнути угоди, яку ви зможете захистити, будучи демократичною державою, і ви можете розраховувати на те, що ми будемо з вами», – зазначив Йонас Гар Стере.