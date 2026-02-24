Оборонні й енергетичні пакети для України та санкції проти Росії – головні результати дипломатії до четвертих роковин початку повномасштабного російського вторгнення

Напередодні та в день четвертих роковин початку повномасштабного російського вторгнення партнери України оголосили про нові пакети підтримки українців і санкції проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський і Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовилися про участь Єврокомісії в реалізації оновленої енергетичної стратегії України – відновленні енергетики та перебудові системи. Оскільки Росія не полишає спроб зруйнувати енергосистему України, вже зараз важливо починати підготовку до наступної зими.

«Ми обговорили це сьогодні, і я вважаю це одним із найбільших рішень, яке дуже для нас важливе», – зазначив Глава держави напередодні.

Урсула фон дер Ляєн також оголосила про новий енергетичний план: Repair, Rebuild, Restart. Він передбачатиме пакет на 920 млн євро для стабілізації енергетичної системи України.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала від імені Європарламенту угоду про надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро. Важливо, щоб ця фінансова підтримка запрацювала для України якнайшвидше й максимально ефективно.

Партнери виділили Україні нові пакети підтримки:

Швеція – пакет військової допомоги на понад 1,5 млрд дол.

Норвегія – 1,2 млрд дол. на спільне виробництво дронів.

Данія – додаткові 510 млн євро на військову підтримку України у 2026 році та 120 млн євро гуманітарної та енергетичної допомоги.

Фінляндія – 20 млн євро на гуманітарну допомогу та 52 генератори.

Литва – 30 ракет до ПЗРК, ухвалена Спільна заява про наміри щодо співвиробництва оборонної продукції на території Литви. Фінансування перших проєктів становитиме щонайменше 100 млн євро за програмою SAFE.

Естонія – 11 млн євро на PURL.

Латвія – 10 млн євро на PURL.

Ісландія – 200 тис. євро на енергетичне обладнання.

Загалом лідери країн Північної Європи та Балтії на саміті NB8 у Києві заявили, що цього року сума оборонної допомоги Україні становитиме майже 12,5 млрд євро, включно з внесками в програму PURL.

Велика Британія – 20 млн фунтів стерлінгів на підтримку української енергосистеми; 5,7 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги для громад поблизу лінії фронту та ВПО; 30 млн фунтів стерлінгів на підтримку стійкості українського суспільства та притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини.

Канада – 2 млрд канадських доларів військової допомоги, 400 броньованих машин та 20 млн канадських дол. до Фонду підтримки енергетики України.

Нова Зеландія – 4,8 млн дол. США на гуманітарну допомогу та в Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Хорватія – 1,5 млн євро у Фонд підтримки енергетики України, енергетичне обладнання на 500 тис. євро та роботизовані розмінувальні машини на 1,5 млн євро.

Партнери України оголосили й про нові пакети санкцій проти Росії:

Велика Британія – найбільший із 2022 року пакет санкцій, зокрема проти нафтогазових доходів Росії та тіньового флоту.

Австралія – санкції проти 180 юридичних і фізичних осіб, а також суден тіньового флоту РФ. Крім того, Австралія знизила граничну ціну на російську нафту до 44,1 дол. США за барель.

Канада – санкції проти 21 особи, 53 організацій і 100 суден російського тіньового флоту. Канада також знижує цінову стелю на російську нафту до 44,1 дол. США за барель.

Нова Зеландія – 34-й пакет санкцій проти фізичних осіб, компаній і суден, пов’язаних із підтримкою російської агресії. Нова Зеландія теж знизила граничну ціну на російську нафту до 44,1 дол. США за барель.

У день четвертих роковин початку повномасштабної російської агресії Генасамблея ООН ухвалила внесену Україною резолюцію «Підтримка сталого миру в Україні». За неї проголосували 107 країн.

«Генеральна Асамблея ухвалила нашу резолюцію на підтримку тривалого миру з чіткими закликами до повного припинення вогню та повернення наших людей. Це правильні й необхідні кроки. І ми й надалі активно працюватимемо разом із партнерами, щоб досягти миру», – написав Володимир Зеленський у соцмережі Х.

Лідери країн Групи семи у спільній заяві підтвердили непохитну підтримку України в захисті її територіальної цілісності, свободи, суверенітету та незалежності. Вони також підтримують зобов'язання в межах Коаліції охочих надати Україні гарантії безпеки.

Крім того, за останні тижні країни G7 доправили в Україну понад 2500 генераторів та інше необхідне обладнання (трансформатори, турбіни, когенераційні установки, котли та ремонтне обладнання).