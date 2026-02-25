Олена Зеленська під час міжнародної конференції «Bring Kids Back UA: Повернення українських дітей додому» закликала світ допомогти в порятунку й поверненні дітей, яких викрала Росія

Перша леді України Олена Зеленська звернулася в онлайн-режимі до учасників міжнародної конференції «Bring Kids Back UA: Повернення українських дітей додому», яка відбулася в Португалії.

«Дитина, що загубилася, – нічний кошмар, мабуть, кожної мами. Не знати, чи в безпеці твоє дитя, – така невідомість лякає. Це страх майже кожної дитини – бути загубленою, не знати, коли знову побачиш маму чи когось із близьких, не мати поруч людей, яким довіряєш. Для майже 20 тисяч юних українців, яких викрала Росія, це вивезення з батьківщини – не просто зміна місця проживання. Для них це майже завжди ізоляція, тиск і системні спроби вплинути на їхню ідентичність і світогляд», – наголосила перша леді.

Дружина Президента розповіла про вивезення росіянами цілих дитячих будинків і дітей-сиріт, про вилучення дітей із родин на тимчасово окупованих територіях, про примусове залучення до воєнізованих таборів у Росії та зміну інформації про дітей, що унеможливлює пошук в електронних системах.

«Страшно, коли торгують нашими дітьми. А саме це росіяни й роблять, розбираючи їх на всиновлення: російські посадовці просто приїздять у притулки, вибираючи тих, хто більше сподобається, – як живий товар. І не менш страшні речі викрадачі готують старшим хлопцям, які досягають повноліття. Їх призивають до російської армії та змушують воювати проти своєї батьківщини», – зазначила Олена Зеленська.

На окремій панелі своїм досвідом поділилися діти, яких вдалося повернути додому завдяки Міжнародній коаліції за повернення українських дітей та ініціативі Президента України Bring Kids Back UA. Розмову з ними модерувала радниця – уповноважена Глави держави з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

«Вдячна кожному партнеру, хто допомагає нам повертати дітей. Це й приватні особи, і організації, і цілі країни. Завдяки спільним зусиллям 2 тисячі дітей уже вдома. Але більшість – усе ще в Росії. Дуже сподіваюся, що наша сьогоднішня зустріч – іще один крок до їхнього порятунку й повернення», – підсумувала дружина Президента.