Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Євросоюз братиме участь у відновленні та оновленні захисту української енергетики – звернення Президента
Євросоюз братиме участь у відновленні та оновленні захисту української енергетики – звернення Президента

25 лютого 2026 року - 20:14

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський зустрівся з депутатами Європарламенту з парламентського об’єднання United for Ukraine

25 лютого 2026 року - 21:53

Президент України провів телефонну розмову з Президентом США

25 лютого 2026 року - 21:44

Олена Зеленська під час міжнародної конференції «Bring Kids Back UA: Повернення українських дітей додому» закликала світ допомогти в порятунку й поверненні дітей, яких викрала Росія

25 лютого 2026 року - 20:42

Євросоюз братиме участь у відновленні та оновленні захисту української енергетики – звернення Президента

25 лютого 2026 року - 20:11

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:55

Перейти до всіх галерей

Президент України провів телефонну розмову з Президентом США

25 лютого 2026 року - 21:44

Президент України провів телефонну розмову з Президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

У спілкуванні також узяли участь представники команди Президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер.

Володимир Зеленський відзначив, що українські та американські переговірники зараз багато працюють, і подякував за всі зусилля й таку залученість до перемовин і роботи для закінчення війни.

Глава держави зазначив, що Україна дуже цінує реалізацію програми PURL. Адже ця зима – найскладніша для нашої країни. Тому ракети для систем ППО, які Україна може закуповувати у США, дуже допомагають проходити через всі ці виклики й захищати життя.

Президенти України та Сполучених Штатів обговорили питання, над якими 26 лютого в Женеві працюватимуть їхні представники на двосторонній зустрічі.

Також ішлося про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Україна розраховує, що ця зустріч дасть змогу перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Дональд Трамп підтримує таку послідовність кроків.

«Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну», – зазначив Володимир Зеленський.

Версія для друку