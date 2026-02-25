Президент України провів телефонну розмову з Президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

У спілкуванні також узяли участь представники команди Президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер.

Володимир Зеленський відзначив, що українські та американські переговірники зараз багато працюють, і подякував за всі зусилля й таку залученість до перемовин і роботи для закінчення війни.

Глава держави зазначив, що Україна дуже цінує реалізацію програми PURL. Адже ця зима – найскладніша для нашої країни. Тому ракети для систем ППО, які Україна може закуповувати у США, дуже допомагають проходити через всі ці виклики й захищати життя.

Президенти України та Сполучених Штатів обговорили питання, над якими 26 лютого в Женеві працюватимуть їхні представники на двосторонній зустрічі.

Також ішлося про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Україна розраховує, що ця зустріч дасть змогу перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Дональд Трамп підтримує таку послідовність кроків.

«Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну», – зазначив Володимир Зеленський.