Саміт перших леді та джентльменів, створений з ініціативи Олени Зеленської, отримав відзнаку «Почесний амбасадор» у номінації «Експертна дипломатія»

22 грудня 2025 року - 21:29

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у церемонії вручення відзнаки «Почесний амбасадор – 2025». Захід із нагоди Дня працівників дипломатичної служби організувало Міністерство закордонних справ України.

«Вдячна за співпрацю в наших спільних проєктах культурної дипломатії: в умовах боротьби за виживання кожне українське слово, книга, фільм чи вистава, кожне знання про Україну, донесене за її межами, також допомагає нашій обороні, бо руйнує брехню, фейки, непорозуміння і невігластво навколо нас», – сказала дружина Президента.

Олена Зеленська також відзначила роль МЗС і дипкорпусу в розвитку Глобальної коаліції українських студій, яка об’єднує 60 учасників із 23 країн.

Під час заходу відбулося вручення відзнак почесним амбасадорам – українським та іноземним громадянам, які в час повномасштабної російської агресії зробили вагомий внесок у просування позитивного іміджу та посилення підтримки України на міжнародній арені.

Відзнаку в номінації «Експертна дипломатія» здобув Саміт перших леді та джентльменів, створений з ініціативи першої леді України у 2020 році.

«Хочу подякувати моїм колегам – першим леді та джентльменам світу за послідовність, рішучість, бажання діяти для захисту та благополуччя людей, за дієву підтримку України й справедливості. А також хочу подякувати команді Саміту, яка не просто організовує, а проживає кожен наш захід і проєкт. Це, напевне, і є справжнє амбасадорство – коли живеш тим, що робиш. Присвячуємо і цю нагороду, і нашу роботу Україні та її людям», – зазначила дружина Президента.  

Крім того, відзнаки «Почесний амбасадор» отримали: Ukrainian Freedom Orchestra – «Культурна дипломатія», Олександр Усик – «Спортивна дипломатія», Фелісіті Спектор – «Кулінарна дипломатія», «МХП» – «Економічна дипломатія», команда факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» – «Науково-освітня дипломатія» та Кейлін Робертсон – «Цифрова дипломатія».

