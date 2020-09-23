Щодо падіння військового літака на Харківщині

Увечері 25 вересня у Харківській області при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. Крім екіпажу, на борту перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. За попередньою інформацією, це був навчальний політ.

Під час падіння літака почалася пожежа. Станом на зараз вогонь загасили. 20 людей загинули, двоє поранені. Попередньо, на борту було 28 осіб.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим.

Створюється державна комісія для з'ясування всіх обставин та причин цієї катастрофи. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.