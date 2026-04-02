Сильна економіка – одна з основних складових перемоги – Кирило Буданов провів засідання Ради з питань підтримки підприємництва

Під головуванням керівника Офісу Президента України Кирила Буданова відбулося засідання Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України, у якому взяли участь Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, урядовці, заступники керівника Офісу Глави держави та представники бізнесу.

«Питання підтримки підприємництва – це не про комфорт, це про конкурентоспроможність держави, адже сильна економіка – це не наслідок перемоги, а одна з основних складових цієї перемоги. Вже сьогодні ми маємо не лише думати про стабілізацію економіки, а спільно формувати модель її подальшого розвитку», – наголосив керівник Офісу Президента.

Кирило Буданов зазначив, що наша країна перебуває у глобальній конкуренції за капітал, інвестиції та підприємців і змагається не тільки з ризиками, які несе війна, а й з іншими державами.

«Український бізнес уже сьогодні працює в умовах поступового входження до західного ринку з новими правилами, стандартами, вимогами і, на жаль, із новими викликами. І наше завдання – забезпечити, щоб цей процес відкривав для бізнесу нові можливості, а не створював додаткові бар’єри», – зауважив керівник Офісу Президента.

Юлія Свириденко акцентувала, що Кабінет Міністрів працює над залученням зовнішнього фінансування та розширенням програм підтримки бізнесу. Напередодні уряд схвалив програму «Точка опори», яка передбачає компенсацію частини заробітної плати працівників підприємств на час вимушеного простою через наслідки російських атак і компенсацію ЄСВ для роботодавця. З початку року також відкрили можливість страхування воєнних ризиків. Діють гранти на розвиток підприємств і відновлення обладнання після ворожих атак.

«Закликаю всіх долучатися до спільної роботи над дерегуляцією, над створенням додаткових можливостей для бізнесу. Уряд зі свого боку готовий предметно працювати та взаємодіяти. Дякую вам за роботу, за стійкість і готовність навіть в умовах війни будувати сильну українську економіку разом», – зазначила Прем’єр-міністерка.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зазначив, що Україна отримала від Європейського Союзу вимоги за всіма напрямами: від верховенства права та статистики до регіональної політики й бюджетних питань. За його словами, Євросоюз за останні 10 років став ключовим торговельним партнером України. За перший квартал цього року український експорт товарів становив 10,1 млрд дол., з них 5,9 млрд дол. – експорт до Євросоюзу.

«Ми вчора схвалили загальнодержавну Програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яка була узгоджена, зокрема, з бізнесом. До останнього ми отримували побажання. Програма дуже амбітна – 1875 заходів», – додав він.

Представники бізнесу наголосили, що необхідно вдосконалити систему страхування воєнних ризиків і компенсації за пошкодження внаслідок російських атак, зокрема для підприємств українського ОПК, розширювати підтримку підприємств, які розташовані в прифронтових регіонах, реалізовувати нові кредитні програми для створення додаткової генерації та її приєднання до енергетичної мережі.

Керівник Офісу Президента доручив секретареві ради зафіксувати озвучені проблеми та визначити відповідальних за їх опрацювання. Наступне засідання Ради з питань підтримки підприємництва заплановане за два місяці.