Сповнені рішучості прискорити прогрес до миру: Заява співголів «Коаліції охочих»

Париж, 13 липня 2026 року

Члени «Коаліції охочих» зібралися сьогодні в Парижі.

Спираючись на результати Саміту «Групи семи» в Евіані та Саміту НАТО в Анкарі, які ще більше зміцнили нашу рішучість і єдність, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність та робить вирішальний внесок у євроатлантичну безпеку.

Ми віддаємо належне мужності та стійкості українського народу та вітаємо нещодавні успіхи України на полі бою. Ми засуджуємо безжальні масовані ракетні та дронові атаки Росії на українські міста, що призводять до жахливих втрат серед цивільного населення.

Серед країн-учасниць було досягнуто широкого консенсусу щодо такого:

I. Мирні переговори

Ми, як і раніше, рішуче налаштовані на досягнення справедливого та тривалого миру для України відповідно до принципів міжнародного права, включно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй, що забезпечить захист інтересів України та наших інтересів у сфері безпеки.

У цьому контексті ми ще раз закликаємо до негайного та повного припинення вогню в Україні та до відновлення прямих переговорів.

Ми підтримуємо пропозицію щодо прямого діалогу між Україною та Росією – за активної участі США та Європи – з метою досягнення припинення вогню, починаючи з лінії зіткнення, та підтримуємо подальші змістовні переговори, що ґрунтуються, зокрема, на таких засадах:

• Жодного миру без України. Будь-яка мирна угода має бути домовлена за повної та постійної участі України.

• Жодні домовленості щодо європейських інтересів та безпеки не можуть бути узгоджені без участі європейців. Елементи будь-яких переговорів, які пов’язані з ЄС та НАТО, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також союзників по НАТО.

• Російські активи залишатимуться знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресивну війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною.

II. Підтримка України та тиск на російську військову економіку

Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, зокрема надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

Ми домовилися збільшити поставки систем протиповітряної оборони, перехоплювачів та далекобійних засобів. Усвідомлюючи зростаючу загрозу застосування балістичних ракет та все більшу важливість оборонних спроможностей для безпеки європейського континенту, ми вітаємо оголошення про створення Антибалістичної коаліції та висловлюємо готовність оперативно працювати над розвитком додаткових антибалістичних спроможностей. Ми також вітаємо рішення про надання Україні ліцензій на виробництво перехоплювачів.

Ми зобов’язуємося посилювати економічний тиск на Росію доти, поки вона продовжуватиме атакувати Україну. Ми й надалі посилюватимемо наші санкції та координуватимемо наші дії, щоб запобігти їх обходу.

Ми також продовжуватимемо вживати заходів для протидії діяльності російського «тіньового флоту», повністю дотримуючись міжнародного права, зокрема Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права. Ми будемо діяти більш системно та скоординовано, зокрема за допомогою спеціальних механізмів у рамках Коаліції, щоб розширити операції з огляду суден та заходи контролю з метою покласти край безкарності, якою користуються ці судна.

Ми будемо співпрацювати, щоб використовувати набутий досвід та сприяти обміну розвідданими, розробляти спільні оперативні підходи та координувати підтримку з боку держав, які виявляють таку готовність, для національних операцій, що здійснюються державою-учасницею.

III. Гарантії безпеки для України

Ми погоджуємося, що безпека України та її здатність до самооборони мають вирішальне значення для забезпечення майбутнього євроатлантичної колективної безпеки.

Ми вітаємо сильну заяву Президента Трампа на підтримку гарантій безпеки, зроблену на саміті НАТО в Анкарі.

Ми підтверджуємо, як зазначено в Паризькій декларації від 6 січня 2026 року, що довгострокова мирна угода має підкріплюватися політично та юридично зобов’язуючими гарантіями безпеки, які будуть активовані після набуття чинності режиму припинення вогню, на додаток до двосторонніх угод про безпеку та відповідно до наших правових і конституційних устроїв. Ці гарантії матимуть оборонний характер. Їхня мета – запобігти поновленню російської агресії проти України та забезпечити стабільність і безпеку в Європі. Це відбуватиметься паралельно з довгостроковою військовою допомогою Збройним силам України.

Ми вітаємо готовність Багатонаціональних сил для України (БНС-У) розпочати діяльність та вживати заходів для відновлення українських Збройних сил і надання підтримки Україні на її території – на суші, у повітрі та на морі – на запит України, щойно буде досягнуто надійне припинення бойових дій. У найближчі місяці будуть проведені навчання, щоб продемонструвати здатність БНС-У діяти після припинення бойових дій.