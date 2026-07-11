Заява Президента України під час спільного з лідерами Франції, Великої Британії та Німеччини спілкування з журналістами

Дуже дякую, дорогий Емманюелю.

Дякую тобі за запрошення. Дякую за нашу зустріч, за конкретні результати, і важливі результати. І дуже важливо, що у нас така атмосфера, всіх союзників, що ми разом. Ми це сьогодні проговорювали, це дуже важливо для підтримки України, для безпеки всієї Європи.

Я радий бачити тебе, Кіре. В принципі, Емманюель сказав, ми всі підтримуємо слова поваги, слова Емманюеля щодо відношення до тебе, поваги тебе особисто, твого народу. І я хочу сказати, що ти сьогодні зверну увагу, що це твоя остання Коаліція охочих. Вдячні за твою послідовну позицію – саме у час твого премʼєрства був підписаний меморандум за участі наших країн про розміщення контингенту – і це абсолютний факт, в рамках Коаліції охочих для гарантування безпеки і гарантування стабільності по закінченню цієї війни були зроблені також і рішучі кроки для нашого спільного посилення, усіх в Європі. Дякую тобі ще раз.

Фрідріху, шановний пане канцлере. Дякуємо за підтримку.

Шановні присутні, шановні журналісти.

Ми дякуємо усім вам за увагу до України, повагу до наших людей, до нашої країни.

Дуже символічно, що сьогодні саме у Франції ми всі разом – Україна, Франція, Британія, Німеччина, і разом ще з іншими нашими європейськими партнерами – з Італією, Норвегією, Данією, Швецією, Нідерландами, Іспанією, представниками Європейського Союзу й НАТО ми дали старт програмі, антибалістичній програмі, – це антибалістична система і ракета FREYJA, яка може стати одним з наших спільних, сильних внесків у захист життя, у посилення Європи, у глобальні спроможності Європи запобігати конфліктам.

Усі ви бачите, яку загрозу зараз несе балістика. У війні Росії проти України саме удари балістикою стали для Росії останньою ставкою – реально фінальним його засобом затягувати цю криваву війну. Путін протягом усіх років повномасштабної війни намагається зламати нас, кожного і кожну, зламати Україну, українців, мотивацію, дух, зламати дух наших людей. Фронт йому це не дозволяє, і в цьому році наші позиції – позиції України на фронті – більш сильні, ніж в будь-які інші роки війни. Емманюель абсолютно правий: ми повинні визначити саме ті речі, які зараз – у таких умовах на фронті – можуть підтримати нас і дозволити натиснути на Росію, безумовно, заради дипломатії. Путін перепробував багато різних засобів тиснути, вбивати, руйнувати, і балістика для нього – той засіб, з яким нам справитись обʼєктивно непросто, дуже непросто. Так само ми бачимо й на Близькому Сході та в Затоці, як багато горя можуть принести удари балістикою, коли балістика застосовується одночасно з масовими ударами дронами. Україна захищається від цього вже роками, і буквально кожного дня нам потрібні нові ракети для антибалістичних систем.

Зараз в Європі є кілька варіантів такого захисту проти балістики – передусім це американські системи «Петріот» та ракети до них. Франція робить свою систему – оновлену SAMP/T – разом з Італією. Також є системи IRIS-Т, і ми вдячні Німеччині за підтримку цими системами. З американськими системами складнощі очевидні – виробництво зараз, звісно, нарощується, їх небагато, вони якісні, але їх небагато, і Президент Америки говорив про те, що найближчими роками ракет для захисту життя буде суттєво більше, але Америці вже тепер треба підтримувати арсенали своїх союзників, захищати себе, захищати свої бази від ударів з Ірану та, звісно, треба реагувати на те, що відбувається у Європі – у війні, повномасштабній війні Росії проти України.

Ми вдячні усім партнерам, які допомагають нам з антибалістикою – і через програму PURL, і на двосторонньому рівні. Дякую вам, друзі: дякуємо Франції, Німеччині, Британії. Тим не менше, зараз в Україні буває так, що ми не маємо ракет для збиття балістики. Це факт і це правда.

Саме тому ми розпочали нову антибалістичну програму, яка включає в себе координацію політичного, урядового, промислового виміру та яка може дати масову антибалістичну зброю, – систему і ракети до них. Ми назвали цю програму FREYJA, сьогодні відбулась перша, установча зустріч антибалістичної коаліції. Я дякую вам, друзі, за підтримку. Важливо, щоб були і представники європейських компаній – саме тих, які виробляють критичні компоненти для оборонних систем.

Fire Point, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, Sener, MBDA, Eurosam, Safran, Destinus й інші. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні були присутні.

Ми усі по одному маємо важливі, дуже важливі деталі, дуже важливі компоненти: у нас в Україні є ракети, але це тільки частини системи, ми всі разом можемо зробити протягом наступних дванадцяти місяців цю ракету, цю систему, бажано масову – «ФРЕЮ», яка закриє дефіцит, буде недорогою і дозволить з часом всій Європі й себе забезпечити новою антибалістикою, і у світі давати тим, хто потребує захисту, свою нову антибалістику в достатньому обсязі. Це історичний день для усіх нас. Я впевнений у цьому.

Дорогі друзі,

Звісно, сьогодні ми сьогодні обговорили й ті речі, які можуть допомогти вже зараз.

Я хочу подякувати за готовність Франції вже у цьому році підтримати Україну додатковими системами ППО, і дякую, Емманюель, тобі особисто за готовність надати ліцензії, це серйозний крок вперед. Це дуже допоможе – ліцензії на «Астери», «Скальпи». Це важливі рішення. Дякуємо Британії, дякуємо Німеччині за незмінно відчутні кроки на допомогу захисту життя. Будуть нові оборонні пакети для України.

На всіх рівнях говорили про додаткові санкції проти Росії за цю війну – цього тижня має бути 21-й пакет санкцій. І постійне оновлення санкцій не дозволяє Путіну адаптуватись до них. Санкції створюють серйозний стимул для Росії все ж таки обрати дипломатію.

Сьогодні відбулась зустріч Коаліції охочих, дуже важлива зустріч, результативна – ми не просто зберігаємо цей формат, ми в рамках Коаліції рухаємось до моменту, коли можна буде констатувати, що мир стає ближче, і саме співпраця між нами тут, у Європі, та з Америкою, з Президентом Америки, з усіма у світі, хто хоче миру, – саме наша співпраця наближає завершення війни. 40 учасників було сьогодні – до Коаліції приєднались Молдова і Північна Македонія. Ми вітаємо це рішення. Сьогодні багато хто говорив, що зараз – завдяки нашим воїнам, нашим операціям – особлива ситуація, і цілком справедливий наш тиск на Росію дійсно значний. Треба тиснути більше. Співпраці в Європі має бути більше. Треба вже зараз готуватись до зими, ми сьогодні обговорили, що потрібно, щоб підготувати енергетику – дуже розраховуємо на підтримку партнерів. Сьогодні усі учасники Коаліції з цим фактично погодились. Дякую усім, хто діє саме так! І важливо, що наступну зустріч Коаліції охочих ми домовились провести в Україні. Ми дуже дякуємо партнерам за підтримку і те, що буде завтра парад, і це честь для нас – те, що Емманюель запросив наших військових. Це дійсно визнання сили України, сили наших Збройних Сил. Дякуємо нашим воїнам! Дякуємо нашим партнерам!

Слава Україні!