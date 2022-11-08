Треба привернути увагу світу до долі незаконно вивезених у Росію українських дітей – Андрій Єрмак на засіданні Координаційної ради з питань захисту дітей

Під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відбулося засідання Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей. Учасники зустрічі, серед яких були представники уряду, правоохоронці, омбудсмен, народні депутати, експерти та представники громадськості, обговорили кроки, які вже зроблено та ще необхідно здійснити для захисту прав українських дітей, їхньої безпеки в умовах воєнного стану.

Особливу увагу було акцентовано на питанні повернення дітей, яких Росія примусово депортувала з тимчасово окупованих територій України.

«Російська Федерація і далі скоює свої злочини, пов’язані з українськими дітьми. Триває вивезення дітей. На жаль, через дуже пасивну позицію міжнародних організацій, зокрема МКЧХ, ми сьогодні не маємо змоги зафіксувати точну цифру, скільки й де перебуває наших дітей», – сказав Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Глави держави констатував: Україна самостійно та у співпраці з міжнародними партнерами намагається отримати вичерпну інформацію щодо українських дітей. Лише через портал «Діти війни» надходять тисячі повідомлень про примусове переміщення чи депортацію неповнолітніх громадян України.

Андрій Єрмак закликав присутніх активізувати свою діяльність, а також налагоджувати співпрацю з міжнародними гуманітарними організаціями, омбудсменами та урядами інших країн з метою їхнього долучення до місії з повернення маленьких українців додому.

На його переконання, у цьому питанні Україна, зокрема, може розраховувати на допомогу Організації Об’єднаних Націй, яка може підтримати створення нових майданчиків.

«Маємо розраховувати на себе, але також залучали тих партнерів, які продемонстрували готовність нам допомагати», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Радник-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла присутнім, що за час повномасштабної російської війни 430 дітей загинули, 827 зазнали поранень, 260 вважаються зниклими безвісти. За даними Національного інформаційного бюро, понад 10,5 тис. дітей перебувають у списку депортованих та примусово переміщених.

Дар’я Герасимчук також повідомила про початок діалогу з іншими міжнародними організаціями та світовими майданчиками щодо сприяння у встановленні даних про дітей, які були депортовані чи вивезені до Росії й на тимчасово окуповані території.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зі свого боку поінформувала, що на цей час Україні вдалося повернути лише 96 дітей, із яких 69 – із території Росії та 27 – із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив: примусова депортація дітей є прямою ознакою геноциду українського народу.

За його словами, Україна збирає та фіксує докази скоєння кримінальних злочинів щодо неповнолітніх українців. Омбудсмен також розповів, що представники країн ЄС та його колеги з інших країн цікавляться долею депортованих до Росії українських дітей та розв’язанням питання їх повернення, а уповноважені готові сприяти у встановленні інформації щодо таких дітей.

За результатами наради було ухвалено рішення запросити на засідання Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, послів доброї волі цієї організації, послів країн «Великої двадцятки», омбудсменів тощо.

Андрій Єрмак висловив переконання, що питання повернення додому маленьких українців потрібно порушувати на найвищих рівнях, зокрема необхідно ініціювати його обговорення на майданчику саміту G20.

«Треба справді привернути увагу світу до того, що відбувається, тому що це абсолютний геноцид українців, українських дітей, нашої держави, і про це треба говорити на всіх можливих майданчиках», – наголосив керівник Офісу Президента, акцентувавши, що кожна українська дитина має повернутися на рідну землю, до своєї родини.