У Давосі Президент зустрівся з представниками великого світового бізнесу

На полях щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі «Керівники великого бізнесу – Україні».

Глава держави поінформував співрозмовників про економічне зростання нашої країни, яке у 2023-му перевищило 5 %, та про оптимістичні прогнози щодо зростання ВВП на поточний рік.

Президент наголосив, що Україна відновила експортні можливості завдяки функціонуванню незалежного від Росії «зернового коридору».

«Ми створили паралельний коридор і продемонстрували, що можемо відтіснити флот Росії з Чорного моря. Ми почали транспортувати не лише зерно, а й інші товари», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що українська влада докладає значних зусиль для забезпечення захисту від повітряного терору Росії.

Президент запросив представників бізнесу інвестувати в Україну та брати участь у її відновленні.

«Важливо, що ви стоїте з нами, я дякую за вашу підтримку. Це дуже важливо – бути тут, підсилювати інвестиції в Україну та підтримувати нашу економіку», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив особливий потенціал та перспективи військового виробництва. Зокрема, Володимир Зеленський наголосив на важливості кооперації з передовими західними оборонними компаніями.

До зустрічі, зокрема, долучилися: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Федеративної Республіки Німеччина Роберт Габек.

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер закликала світовий бізнес активно вивчати інвестиційні можливості нашої країни. Вона зробила акцент на перевагах економіки, серед яких – глобальна діджиталізація державного управління в Україні.