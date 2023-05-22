У День морської піхоти Президент України відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині та вручив державні нагороди

Повертаючись із закордонного візиту, Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня морської піхоти відвідав передові позиції Збройних Сил України у смузі оборони Вугледар – Мар’їнка в Донецькій області.

Верховний Головнокомандувач заслухав доповідь командувача морської піхоти й ОТУ «Донецьк» генерал-лейтенанта Юрія Содоля щодо поточної ситуації на визначеній ділянці фронту.

Президент поспілкувався з українськими воїнами та взяв участь в урочистостях.

Володимир Зеленський наголосив, що морська піхота – це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню бійців, які завжди демонструють швидкість, рішучість і результат.

За словами Глави держави, з початку російської агресії військові частини й підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту, професійно та впевнено знищуючи загарбників.

«Щодня на полі бою українська морська піхота доводить, що вона є потужною силою, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах. І нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти», – заявив Президент.

Як розповів Володимир Зеленський, буде сформовано нові бригади, забезпечені сучасною технікою та зброєю.

Президент також вручив державні нагороди. Так, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив ордени «Золота Зірка» полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу.

За особисту мужність і самовіддані дії в захисті України Володимир Зеленський нагородив морпіхів орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.

Крім того, з метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин Глава держави вручив відзнаку Президента України «За мужність та відвагу» командуванню морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ, 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та її підрозділам: 18-му окремому батальйону морської піхоти та 137-му окремому батальйону морської піхоти, а також 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140-му окремому розвідувальному батальйону.

Володимир Зеленський також присвоїв військове звання бригадного генерала начальнику штабу – заступнику командувача морської піхоти ВМС ВСУ полковнику Олексію Андросову.

Наприкінці заходу морпіхи подарували Президенту свій прапор, пам’ятну плакетку та шеврони всіх частин морської піхоти.