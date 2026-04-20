У присутності Президента 22 новопризначених суддів склали присягу

У присутності Президента України Володимира Зеленського 22 новопризначених суддів склали присягу.

Троє з них – судді місцевих загальних судів, двоє – місцевих господарських судів, п’ятеро – апеляційних судів, восьмеро – апеляційних господарських судів, четверо – апеляційних адміністративних судів.

Присягу склали судді з різних регіонів України: по троє – з Київщини, Сумщини та Харківщини, по двоє – з Дніпровщини, Житомирщини, Львівщини та Рівненщини, по одному – з Донеччини, Закарпаття, Миколаївщини, Одещини та Полтавщини.

Глава держави привітав суддів зі вступом на посаду й наголосив, що їхня робота має бути фаховою, неупередженою, справедливою та вчасною.

«Люди помічають справедливість не через роки, не колись потім, а тоді, коли відчуття, що справедливість потрібна, найбільш гостре. Будь ласка, не упускайте цей важливий момент, коли справедливість потрібна, коли закон повинен проявити себе, проявити себе розумно, з повагою до людей, із повагою до життя», – наголосив Володимир Зеленський.

Складення присяги є одним з обов’язкових елементів набуття повноважень судді. Суддя може здійснювати правосуддя лише після складення присяги, зарахування у штат суду та проходження початкової підготовки.