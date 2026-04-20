Україна має увійти в наступну зиму підготовленою, відповідальність за це персональна для всіх керівників – звернення Президента
20 квітня 2026 року - 20:41

Володимир Зеленський провів першу розмову з новим Президентом Чилі, під час якої йшлося про поглиблення двосторонньої співпраці

21 квітня 2026 року - 18:12

У присутності Президента 22 новопризначених суддів склали присягу

21 квітня 2026 року - 17:58

Президент вручив відзнаку «Майбутнє України» 17-річному Роману Дегтярьову, який став першим в історії шахістом, що виграв чемпіонат Європи, не будучи гросмейстером

21 квітня 2026 року - 17:08

Після домовленостей із лідерами про безпекове партнерство в їхню країну заходять компанії, а Україна отримує податки залежно від суми угоди – Президент

21 квітня 2026 року - 09:47

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Короля Швеції Карла XVI Густава у Львові
17 квітня 2026 року - 14:08

У присутності Президента 22 новопризначених суддів склали присягу

У присутності Президента України Володимира Зеленського 22 новопризначених суддів склали присягу.

Троє з них – судді місцевих загальних судів, двоє – місцевих господарських судів, п’ятеро – апеляційних судів, восьмеро – апеляційних господарських судів, четверо – апеляційних адміністративних судів.

Присягу склали судді з різних регіонів України: по троє – з Київщини, Сумщини та Харківщини, по двоє – з Дніпровщини, Житомирщини, Львівщини та Рівненщини, по одному – з Донеччини, Закарпаття, Миколаївщини, Одещини та Полтавщини.

Глава держави привітав суддів зі вступом на посаду й наголосив, що їхня робота має бути фаховою, неупередженою, справедливою та вчасною.

«Люди помічають справедливість не через роки, не колись потім, а тоді, коли відчуття, що справедливість потрібна, найбільш гостре. Будь ласка, не упускайте цей важливий момент, коли справедливість потрібна, коли закон повинен проявити себе, проявити себе розумно, з повагою до людей, із повагою до життя», – наголосив Володимир Зеленський.

Складення присяги є одним з обов’язкових елементів набуття повноважень судді. Суддя може здійснювати правосуддя лише після складення присяги, зарахування у штат суду та проходження початкової підготовки.

