У Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, Туреччини та США

Українська делегація у складі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова провела змістовну розмову з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника Президента США з питань національної безпеки, спецпредставником Президента Сполучених Штатів Кітом Келлогом, главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом і головою Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагімом Калином.

Під час зустрічі обговорили спільну роботу над реальними механізмами, які мають привести до справедливого й тривалого миру для України. Усі сторони чітко наголосили: війна має завершитися стійким і справедливим миром, а повне та безумовне припинення вогню – основа для подальших рішень.

Обговорили також гуманітарні питання, зокрема звільнення українських полонених і повернення дітей, що є пріоритетом для України.

Водночас Росія вкотре продемонструвала, що не зацікавлена в мирі. Про це свідчить її відсутність на переговорах на відповідному рівні представництва, ігнорування міжнародних ініціатив та відмова припинити агресію.