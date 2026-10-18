У Всесвітній день здорового харчування перша леді відвідала дитячий садок і ліцей на Київщині

У Всесвітній день здорового харчування перша леді України Олена Зеленська відвідала дитячий садок і ліцей на Київщині та ознайомилася з реалізацією реформи шкільного харчування.

В обох закладах оновлені харчоблоки та їдальні, а страви готують відповідно до стандартів сучасного меню.

«Але реформа вимагає від шкільних страв не тільки якості. Ще одна, не менш важлива умова – щоб усе, що потрапляє в дитячі тарілки, було корисним. Несло здоров’я та в ідеалі – звичку до саме такого харчування. А для цього важливо, щоб і діти, і їхні родини розуміли, чому їхні обіди саме такі, вчилися відрізняти корисне від шкідливого, цікавилися власним харчуванням», – наголосила перша леді.

Разом із міністром освіти і науки Андрієм Бутенком, міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, головою Київської обласної державної адміністрації Тимуром Ткаченком і головою ГО «Національна асоціація громадського харчування» Орестом Степаняком Олена Зеленська долучилася до інтерактивних занять, присвячених здоровому харчуванню.

У межах реформи модернізовано вже понад 2 тисячі шкільних харчоблоків по всій Україні. Держава продовжує системно підтримувати в цьому громади через цільову субвенцію. З 1 вересня 2026 року з ініціативи Президента України Володимира Зеленського та за рішенням Кабінету Міністрів безоплатне гаряче харчування запроваджено для всіх 3 мільйонів учнів по всій країні.

«Тож тепер наступне важливе завдання для громад і навчальних закладів – підтримувати належний рівень якості й багато комунікувати зі своїми дітьми та їхніми родинами, щоб здорове харчування було не тільки шкільною особливістю, а й частиною всього життя дитини. А отже, і частиною її здорового майбутнього», – сказала дружина Президента під час круглого столу «Реформа харчування в дошкіллі: результати, виклики, перспективи».

На заході обговорювали, як формувати здорові харчові звички дітей у дитсадках і продовжувати цю роботу у школах. Учасники зосередилися на тому, як допомогти дітям поступово переходити від першого знайомства з різноманітними продуктами в дошкільному віці до свідомого вибору їжі та розуміння принципів збалансованого харчування у школі.