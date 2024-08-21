Участь у реалізації Формули миру та подальша гуманітарна підтримка: відбулися переговори Володимира Зеленського та Нарендри Моді

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді, який перебуває в нашій країні з першим візитом найвищого рівня з часів проголошення незалежності України.

Глава держави подякував Індії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за надану гуманітарну допомогу українському народові.

«Індія підтримує наш державний суверенітет і територіальну цілісність, і це важливо, бо всі у світі мають однаково поважати Статут ООН. І зараз, у час війни Росії проти України, Індія підтримує Україну гуманітарно – надає нашій державі пакети гуманітарної допомоги. Дякую за це народу Індії», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також подякував Індії за участь у першому Саміті миру й висловив сподівання на приєднання до його Спільного комюніке та подальшу активну підтримку реалізації Формули миру. Глава Української держави також запросив Нарендру Моді долучитися до проведення другого Саміту миру.

Під час зустрічі обговорили перспективні напрями двосторонньої співпраці: активізацію торговельно-економічного та оборонного співробітництва, залучення Індії до повоєнної відбудови, взаємодію в галузях освіти, науки та культури.

За підсумками переговорів Володимир Зеленський і Нарендра Моді погодили Спільну заяву, яка підтверджує принцип поваги до територіальної цілісності держав, визначенає ключові напрями двостороннього співробітництва. Також у ній зафіксована мета щодо підвищення рівня відносин між Україною та Індією до стратегічного партнерства в майбутньому.

У присутності лідерів також уклали низку двосторонніх документів щодо розбудови відносин між двома державами в гуманітарній та аграрній сферах, у галузях медицини й культури.

Володимир Зеленський і Нарендра Моді також оглянули переданий Індією мобільний медичний пункт Cube, який можна використовувати для тактичної медицини, швидкого розгортання в надзвичайних ситуаціях і зонах лиха. Він містить сортувальний і хірургічний пункти, засоби для діагностики та інше необхідне обладнання.