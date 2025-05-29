Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском – звернення Президента
Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском – звернення Президента

29 травня 2025 року - 19:24

Переглянути всі відео
ностанні новини

Андрій Єрмак обговорив із міністром закордонних справ Туреччини наступні дипломатичні кроки для досягнення миру

30 травня 2025 року - 17:45

Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини

30 травня 2025 року - 17:18

Україна готова до діалогу з Росією, але вимагає чітких і зважених пропозицій – Андрій Єрмак

30 травня 2025 року - 16:50

Олена Зеленська стала гостею фінального випуску подкасту «Простими словами», присвяченого ментальному здоров’ю під час війни

30 травня 2025 року - 14:17

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Німеччини
Офіційний візит Президента України до Німеччини

28 травня 2025 року - 12:47

Перейти до всіх галерей

Україна готова до діалогу з Росією, але вимагає чітких і зважених пропозицій – Андрій Єрмак

30 травня 2025 року - 16:50

Україна готова до діалогу з Росією, але вимагає чітких і зважених пропозицій – Андрій Єрмак

Україна прагне миру понад усе, але не ціною капітуляції. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час заходу, присвяченого 30-річчю Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ. 

Участь у заході також узяли Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Андрій Єрмак зазначив, що за час свого існування Дипломатична академія підготувала багатьох фахівців, які зараз представляють Україну у світі та просувають українські інтереси. 

«Ваші перемоги вимірюються серцями та розумами, згуртованими заради України. Для нас критично важливо втримати безпрецедентну єдність навколо України. Доводиться весь час змінюватись, бути твердим у принципах і гнучким у підходах», – сказав він. 

Керівник Офісу Президента окремо наголосив, що Україна понад усе прагне миру, але не за будь-яку ціну. 

«Компроміс не дорівнює капітуляції. Москва пропонує новий раунд переговорів. І ми готові до діалогу. Проте ми вимагаємо ясності. Чітких, а головне – зважених пропозицій. Ми не купимося на кота в мішку, що зветься меморандумом. У нас уже був один. Досить. Дипломатія має базуватися на конкретиці, а не на порожніх обіцянках», – зауважив Андрій Єрмак.

 

Версія для друку